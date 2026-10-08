Sécheresse en France : des prêts à taux zéro pour les agriculteurs

La ministre française de l'Agriculture, Annie Genevard, a annoncé jeudi 8 octobre en Auvergne de nouvelles mesures pour les agriculteurs frappés par la sécheresse, avec des prêts à taux zéro pour renflouer les trésoreries, une demande de la FNSEA, mais ceux-ci dépendront de l'adoption du budget.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Face à la sécheresse historique et aux canicules, le gouvernement avait annoncé en septembre un plan d'urgence de plus d'un milliard d'euros et promis un plan de rebond dans le cadre du budget présenté pour 2027.

Mais les syndicats agricoles avaient unanimement souligné l'insuffisance du plan d'urgence, avant de dénoncer l'absence du plan de rebond de la copie budgétaire initiale du gouvernement, qui a promis des amendements lors des discussions au Parlement.

"Ce plan n'était pas pour solde de tout compte", a déclaré jeudi 8 octobre la ministre au Sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne.

Pour compléter, Annie Genevard a annoncé des prêts à taux zéro pour les agriculteurs ainsi qu'un dispositif spécifique pour les jeunes récemment installés en cas de rééchelonnement de prêt, des demandes de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes Agriculteurs, alliance syndicale dominant le monde agricole.

Une quarantaine de militants FESA/JA avec drapeaux et pancartes, ainsi que des dirigeants de syndicats agricoles ont assisté au discours de la ministre.

La mesure sur les prêts à taux zéro pourrait couvrir un encours de deux milliards d'euros de prêts pour acheter notamment du fourrage et des intrants.

Mais elle est soumise à l'adoption du budget, incertaine en l'absence de majorité au Parlement, alors que la FNSEA, qui chiffrait le coût pour l’État à 50 millions d'euros, la réclamait dans l'immédiat, plusieurs banques ayant déjà accepté de réduire les taux à 2,5% pour les agriculteurs. L'État payerait donc les intérêts restants.

La ministre a par ailleurs annoncé le déblocage de la réserve de 21 millions d'euros du fonds de réarmement, une enveloppe de 235 millions d'euros à la main des préfets pour soutenir les agriculteurs les plus touchés. Ces fonds avaient jusqu'ici été conservés et ne constituent pas une rallonge de l'enveloppe, distribuée depuis le début du mois.

La demande principale des éleveurs, réunis en sommet à Cournon-d'Auvergne depuis mardi, portait sur l'assurance récolte, censée compenser la perte des prairies qui n'ont quasiment pas poussé depuis le printemps, faute de pluie, forçant à entamer les stocks de fourrage prévus pour l'hiver.

Les éleveurs dénoncent la mesure de la pousse des prairie par un satellite avec des estimations de pertes qui ne correspondent pas à celles constatées sur le terrain. Le gouvernement a promis de publier mi-octobre une carte actualisée des pertes et de la "transparence" et des réunions pour confronter les données satellite aux observations de terrain.

AFP/VNA/CVN