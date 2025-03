L'OPEP maintient ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2025 et 2026

Dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier publié mercredi, elle prévoit une augmentation de la demande mondiale de pétrole. Elle estime une augmentation de 1,45 million de barils par jour (bpj) en 2025 et une croissance robuste de 1,43 million de bpj en 2026, toutes deux inchangées par rapport à l'évaluation du mois dernier.

"La demande mondiale totale de pétrole devrait s'élever en moyenne à 105,2 millions de bpj en 2025, soutenue par une forte demande dans le transport aérien et une bonne mobilité routière, ainsi que par des activités industrielles, de construction et agricoles saines dans les pays non membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques)", a dit l'OPEP.

L'organisation a également laissé inchangées ses projections de croissance économique mondiale pour 2025 et 2026, prévoyant une expansion de 3,1% cette année et de 3,2% l'année suivante.

Xinhua/VNA/CVN