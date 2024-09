L'UE annonce une aide financière à la Palestine de 122,5 millions d'euros

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans un communiqué repris par des médias, le bureau de l'Union européenne a précisé que "le soutien financier, fourni par la Banque européenne d'investissement, comprend 38,5 millions d'euros (41,2 millions d'USD) sous forme de subventions pour payer les salaires des employés de la fonction publique en Cisjordanie occupée et 84 millions d'euros (89,9 millions d'USD) sous forme de facilités de crédit à l'Autorité monétaire palestinienne".

Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du programme de soutien financier d'urgence à court terme de 400 millions d'euros (428 millions d'USD) annoncé par l'Union européenne en juillet 2024 pour la Palestine.

"Ce paquet fait partie d'une stratégie convenue entre l'Union européenne et la Palestine pour faire face à la situation financière et budgétaire critique de l'Autorité palestinienne et de son économie", a expliqué le communiqué.

Et de poursuivre : ''Le paquet est une série de subventions et de prêts qui seront décaissés en trois tranches, la première estimée à 150 millions d'euros (160,5 millions d'USD) a déjà été débloquée en juillet dernier".

"Nous sommes confrontés à des défis sans précédent, et cela nous encourage à renforcer notre partenariat et à travailler de manière proactive pour soutenir nos partenaires palestiniens", a noté le communiqué, citant le représentant de l'Union européenne, Alexander Stutzmann.

APS/VNA/CVN