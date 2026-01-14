Sécurité alimentaire

L'Indonésie place les moyens de subsistance maritimes

Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la Pêche (KKP) vise à achever la construction de 35 villages de pêcheurs "rouges et blancs" (phase 1) d'ici fin janvier 2026 afin de renforcer les moyens de subsistance côtiers et la sécurité alimentaire nationale.

Le ministère a indiqué que l'avancement des travaux sur les 35 sites dépasse les 80% et que tous les sites devraient être terminés d'ici fin janvier, à l'exception des zones touchées par des catastrophes naturelles, ce qui pourrait prolonger les travaux jusqu'en février.

Trian Yunanda, chef de l'équipe de coordination du développement du Programme national de gestion des pêches (KNMP), a déclaré que le programme est doté d'infrastructures complètes, notamment des quais, des entrepôts frigorifiques, des usines de glace et des stations-service dédiées aux pêcheurs.

À Bulukumba, dans le sud de Sulawesi, les installations du KNMP, telles que les camions frigorifiques, sont déjà utilisées pour soutenir les exportations de poisson vers l'Arabie saoudite, tandis que les entrepôts frigorifiques sont opérationnels, a-t-il précisé.

Tous les entrepôts frigorifiques du KNMP seront optimisés en tant que plateformes logistiques de protéines afin de soutenir le programme gouvernemental de repas nutritifs gratuits (MBG), a ajouté Trian.

Au-delà du soutien apporté au MBG, le programme vise à dynamiser l'économie côtière en reliant les prises des pêcheurs au tourisme et aux industries culinaires locales, tout en garantissant la stabilité des prix grâce à un système d'acheteurs.

Le KKP renforcera également les institutions locales en intégrant les communautés côtières aux coopératives des villages rouges et blancs, qui géreront et exploiteront les installations, a précisé Trian.

Les villages de pêcheurs rouges et blancs constituent un programme gouvernemental stratégique visant à autonomiser les communautés côtières et à stimuler la croissance économique locale en combinant développement physique et infrastructures essentielles.

Chaque village sera équipé de quais, de routes, de systèmes de drainage et d'électricité, ainsi que d'entrepôts frigorifiques, de fabriques de glace, d'ateliers pour les pêcheurs, de kiosques logistiques et de stations-service dédiées.

