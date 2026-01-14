L'année 2025, la 3e année la plus chaude jamais enregistrée

L'année 2025 a été confirmée comme la troisième année la plus chaude jamais enregistrée, les scientifiques avertissant que la planète risquait de se réchauffer plus tôt que prévu, selon un rapport publié mercredi 14 janvier.

>> Chine : l'été 2025 a été le plus chaud jamais enregistré

>> Pic de chaleur sur la France, de plus en plus fréquent en septembre

>> Climat : l'année 2025 bien partie pour battre un record de chaleur au Royaume-Uni

Photo : AFP/VNA/CVN

En 2025, la température moyenne mondiale s'est établie à 14,97 degré Celsius, soit 0,13 degré Celsius de moins qu'en 2024, l'année record, et seulement 0,01 degré Celsius de moins qu'en 2023, selon le rapport du Service Copernicus sur le changement climatique (C3S), financé par l'UE.

C'est également la première fois que les températures mondiales des trois dernières années (2023-2025) dépassent en moyenne de plus de 1,5 degré Celsius le niveau préindustriel (1850-1900), un seuil critique fixé par l'Accord de Paris, selon le C3S.

L'Accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius au-dessus du niveau préindustriel, avec l'ambition de le plafonner à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle.

Le rapport a attribué la hausse des températures au cours des trois dernières années principalement à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et à des températures exceptionnellement élevées à la surface de la mer, liées à un épisode El Nino et à d'autres facteurs de variabilité océanique, amplifiés par le changement climatique.

Avec l'emploi de plusieurs méthodes, le niveau actuel du réchauffement climatique à long terme est estimé à environ 1,4 degré Celsius au-dessus du niveau préindustriel, indique le rapport.

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur la base du rythme actuel du réchauffement, le rapport indique que la limite de 1,5 degré Celsius fixée par l'accord de Paris pour le réchauffement climatique à long terme pourrait être atteinte d'ici la fin de la décennie, soit environ dix ans plus tôt que les projections initiales prévues par l'accord.

"Le monde se rapproche rapidement de la limite de température à long terme fixée par l'accord de Paris. Nous sommes voués à la dépasser", a déclaré Carlo Buontempo, directeur du C3S.

Laurence Rouil, directrice du service de surveillance de l'atmosphère Copernicus au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, a appelé à prêter attention à cette question, affirmant que les dernières données atmosphériques montraient que l'activité humaine restait le principal facteur à l'origine des températures exceptionnelles. "L'atmosphère nous envoie un message, et nous devons l'écouter".

Faisant écho à cet avertissement, M. Buontempo a souligné que la question clé était désormais de savoir comment gérer au mieux le dépassement inévitable et ses conséquences sur les sociétés et les systèmes naturels.

Xinhua/VNA/CVN