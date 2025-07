L'Iran et la Russie entament des manœuvres navales communes

>> L'Iran et la Russie vont participer à de nouveaux pourparlers sur la coopération spatiale



>> La Russie est prête à renforcer les liens avec l’Iran sur la lutte antiterroriste

>> Le président iranien promulgue une loi suspendant la coopération avec l'AIEA

L'exercice de trois jours, baptisé CASAREX2025, est organisé par la Flotte du Nord iranienne, et mobilise des navires des deux marines. Des représentants de plusieurs pays riverains de la mer Caspienne y assistent en tant qu'observateurs. Mohsen Razzaqi, porte-parole de ces manœuvres, a indiqué qu'elles comprenaient des phases à terre et en mer, et qu'elles avaient pour objectif de promouvoir la coopération et la coordination entre les pays riverains et d'assurer la sécurité des navires commerciaux. La marine des Gardiens de la révolution islamique iraniens, qui fonctionne de manière indépendante de la Marine régulière, ainsi que la police iranienne, participent également à ces exercices.

Xinhua/VNA/CVN