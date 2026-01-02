Le PIB de Singapour en forte hausse au quatrième trimestre

Selon les estimations préliminaires publiées le 2 janvier par le ministère singapourien du Commerce et de l’Industrie (MTI), le produit intérieur brut (PIB) de Singapour a progressé de 5,7% en glissement annuel au quatrième trimestre 2025, après une croissance de 4,3% au troisième trimestre.

>> L'économie de Singapour devrait croître de 1 à 3% cette année

>> Singapour : légère baisse de l’inflation de base en mai

>> Escroqueries : Singapour adopte une loi autorisant le gel des comptes bancaires

Photo : AP/VNA/CVN

Le MTI a toutefois averti que cette dynamique ne devrait pas se maintenir en 2026, la croissance étant appelée à ralentir dans une fourchette comprise entre 1% et 3%.

Grâce à une performance du secteur manufacturier nettement supérieure aux attentes au quatrième trimestre, l’économie singapourienne a enregistré une croissance de 4,8% sur l’ensemble de l’année 2025, malgré l’impact des mesures tarifaires américaines. Ce chiffre, annoncé pour la première fois le 31 décembre par le Premier ministre Lawrence Wong, dépasse la prévision d’environ 4% formulée par le MTI en novembre et contraste fortement avec l’estimation de 1,5 à 2,5% avancée en août.

Portée par la hausse marquée de la production dans les pôles de la biotechnologie biomédicale et de l’électronique, l’industrie manufacturière a bondi de 15% en glissement annuel au quatrième trimestre, contre 4,9% au trimestre précédent.

Le MTI a rappelé que les perspectives mondiales restaient soumises aux incertitudes liées aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump. Néanmoins, la résilience de l’économie mondiale s’est révélée supérieure aux anticipations, les droits de douane définitifs ayant été fixés à des niveaux plus modérés.

Par ailleurs, l’essor plus rapide que prévu de l’intelligence artificielle a soutenu la croissance et stimulé les exportations de semi-conducteurs et d’équipements connexes.

VNA/CVN