Khanh Hoa attire les investissements dans les industries de haute technologie

Dans l’objectif de maintenir une croissance à deux chiffres, la province de Khanh Hoa, dans le Centre du Vietnam, intensifie ses efforts pour attirer les investissements directs étrangers (IDE), en privilégiant les projets à forte valeur technologique et présentant un potentiel important d’intégration dans les chaînes de valeur.

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Photo : VNA/CVN

Ces projets devraient ouvrir de nouvelles perspectives de développement, en contribuant à renforcer les capacités de production, à créer des emplois et à accélérer la restructuration économique de la province.

Développer l’industrie et les chaînes d’approvisionnement

La zone économique de Vân Phong s’impose progressivement comme l’une des destinations privilégiées des investisseurs industriels à Khanh Hoa. Grâce à sa position géographique stratégique, à ses infrastructures portuaires avantageuses et à ses connexions avec les réseaux commerciaux internationaux, cette zone dispose d’un potentiel considérable pour accueillir des industries de grande envergure, notamment dans la construction navale et les industries auxiliaires.

Le projet d’usine de fabrication de blocs pour navires, porté par l’entreprise sud-coréenne Miboo Heavy Industries, représente un investissement total de 528,2 milliards de dôngs (20,43 millions de dollars). Implantée sur une superficie de 12,7 hectares dans le parc industriel de Ninh Thuy, dans le quartier de Dông Ninh Hoa, l’usine aura une capacité de production annuelle de 30.000 tonnes. Elle sera spécialisée dans la fabrication de blocs destinés à la construction de navires neufs, un domaine exigeant sur le plan technique et étroitement lié à la chaîne de valeur de l’industrie navale.

Selon Nguyên Van Trai, directeur de l’usine, l’entreprise a bénéficié d’un soutien important des autorités locales et des organismes compétents pour mener à bien les procédures d’investissement. Le projet devrait atteindre un taux de localisation supérieur à 70% et employer un nombre important de travailleurs vietnamiens qualifiés.

La société HD Hyundai Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. (HVS) illustre également la contribution des IDE au renforcement des capacités de production industrielle et à la création d’emplois. Issue d’investissements sud-coréens, elle est implantée à Khanh Hoa depuis trois décennies.

HVS emploie actuellement plus de 5.000 personnes, dont environ 3.000 travaillent directement dans son usine, tandis que plus de 2.000 autres sont employées par ses sous-traitants. Ses activités contribuent à hauteur de plus de 700 millions de dollars au chiffre d’affaires annuel à l’exportation de la province.

Attirer les investissements dans les hautes technologies

Photo : VNA/CVN

Afin de mettre en œuvre la Résolution N°10-NQ/TW du Bureau politique relative au développement du secteur économique à investissement étranger, la province de Khanh Hoa a rapidement concrétisé les orientations, objectifs, missions et solutions définis dans ce texte. Elle veille à orienter les IDE vers les secteurs correspondant à ses avantages comparatifs, avec pour ambition de maintenir une croissance à deux chiffres, tout en garantissant la défense nationale et la sécurité.

Pour la période 2026-2030, la province vise à attirer environ 500 millions de dollars d’investissements étrangers enregistrés, soit 100 millions de dollars par an, et à atteindre un montant cumulé de décaissements d’environ 900 millions de dollars, soit 180 millions de dollars par an. Elle cible en priorité les investisseurs issus d’économies développées, disposant de solides capacités technologiques et d’une expertise en matière de gouvernance moderne, ainsi que les entreprises à capitaux étrangers maîtrisant des technologies clés ou spécialisées et capables de s’intégrer en profondeur dans les chaînes de valeur mondiales.

Le Comité provincial du Parti de Khanh Hoa a également défini des plans visant à encourager l’implantation de centres de recherche et développement (R&D), de pôles d’innovation, de centres de données et de centres opérationnels régionaux. La sélection des projets doit être conforme au plan directeur provincial pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, ainsi qu’à l’orientation visant à faire de la zone économique de Vân Phong un moteur de croissance à l’échelle nationale. Cette orientation s’inscrit dans le cadre de la Résolution N°09-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de Khanh Hoa à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Saisissant ces opportunités, la société américaine HeMemics Biotechnologies Inc., la société par actions Viêt Khanh, basée à Khanh Hoa, et plusieurs autres investisseurs ont constitué un consortium en vue de développer une usine de haute technologie spécialisée dans le graphène et les biopuces.

L’usine sera implantée dans le complexe industriel de Trang E 2, dans la commune de Suoi Dau. Elle s’étendra sur plus de 14.400 m² et représentera un investissement total d’environ 390 milliards de dôngs.

Ce projet vise à réaliser des avancées stratégiques dans la production et la recherche de haute technologie. Dans le domaine des matériaux avancés, il mettra l’accent sur la production de graphène, une forme de carbone reconnue pour sa résistance exceptionnelle, destiné à la fabrication de composants électroniques et de biocapteurs. Le projet prévoit également le développement de la production de composants électroniques, de biopuces, de puces-capteurs, de microélectrodes ainsi que de dispositifs spécialisés de mesure et de lecture des signaux. Des technologies seront acquises auprès de partenaires américains, puis transférées, étudiées, perfectionnées et progressivement adaptées aux conditions de production au Vietnam.

Le Dr. David Ho, fondateur, président et directeur scientifique de la société américaine HeMemics Biotechnologies Inc., basée dans le Maryland, a souligné que la maîtrise des matériaux bidimensionnels, tels que le graphène, pourrait conférer au Vietnam une position stratégique singulière. La capacité à contrôler les matériaux à l’échelle moléculaire offrirait au pays la "clé" pour explorer des domaines d’innovation entièrement nouveaux.

Un pays capable de maîtriser le graphène disposera d’une voix déterminante dans les instances mondiales de gouvernance technologique, car ce matériau joue un rôle essentiel dans la sécurité énergétique, notamment pour les batteries de stockage d’énergie et l’énergie solaire, ainsi que dans la sécurité sanitaire, grâce aux biocapteurs, a-t-il déclaré.

VNA/CVN