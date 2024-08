L'Algérie a envoyé 30.000 tonnes de diesel au Liban pour aider les centrales électriques

Photo : AFP/VNA/CVN

Sonatrach a déclaré plus tôt que la cargaison de carburant "a pour objectif de soutenir le Liban dans le secteur de l'énergie afin de l'aider à surmonter la crise qu'il traverse actuellement". "Cette opération a pour but de soutenir le Liban dans ces circonstances difficiles, afin de lui fournir un approvisionnement immédiat en carburant pour faire fonctionner les centrales électriques et rétablir l'approvisionnement en électricité dans le pays", a indiqué Sonatrach, ajoutant que la société avait envoyé du diesel dans le cadre de "l'application des décisions de l'État algérien et dans le souci de renforcer les liens fraternels avec le Liban".

Le 17 août, le Liban s'est retrouvé sans électricité en raison d'une pénurie de carburant dans une centrale thermique. Électricité du Liban, la plus grande entreprise publique spécialisée dans la production et la distribution d'électricité au Liban, a suspendu ses activités en raison de cette pénurie.

Électricité du Liban a expliqué qu'en conséquence, "l'électricité a été coupée dans tout le Liban et les principales infrastructures du pays, telles que l'aéroport international, le port maritime, les pompes à eau et le système d'égouts, ont également été mises hors tension". La compagnie a promis de "redémarrer toutes les centrales électriques défaillantes en fonction de la quantité de carburant qui sera mise à disposition", puis de "rétablir progressivement l'approvisionnement en électricité".

TASS/VNA/CVN