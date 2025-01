La classe moyenne indonésienne se réduit depuis cinq ans

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement indonésien a toutefois affirmé que la situation économique restait sous contrôle, malgré les avertissements des entreprises et des analystes.

Le Bureau des statistiques de l’Indonésie (BPS) définit la classe moyenne comme les personnes dont les dépenses mensuelles se situent entre 2,04 millions de roupies (130 USD) et 9,91 millions de roupies (plus de 627 USD), soit entre 3,5 et 17 fois le seuil de pauvreté de 582.932 roupies en 2024.

Ceux dont les dépenses mensuelles se situent entre le seuil de pauvreté et 1,5 fois ce montant sont classés comme vulnérables à la pauvreté, tandis que ceux qui dépensent entre 1,5 et 3,5 fois ce chiffre sont qualifiés de classe moyenne aspirante.

Selon cette classification, on estime que 17,13% de la population indonésienne appartenait à la classe moyenne en 2024, soit bien moins que la part de 21,45% il y a cinq ans, selon BPS.

Cette baisse a contribué à une augmentation d’autres catégories, à savoir la classe moyenne aspirante et les personnes vulnérables à la pauvreté.

Le maintien de la classe moyenne et des groupes aspirants à la classe moyenne est jugé essentiel, car BPS a déclaré que ces deux groupes contribuaient à plus de 81% de la consommation totale du pays, ce qui en fait d’importants moteurs de l’économie.

Photo : VNA/CVN

L’économiste en chef de la banque BCA, David Sumual, a déclaré que le déclin de la classe moyenne pourrait être dû au fait que le gouvernement a été trop occupé par la politique, qui non seulement consomme son temps, mais aussi une part considérable des dépenses de l’État. Dans certains cas, les dépenses sociales ont été décaissées tardivement, ce qui pourrait être un facteur de ralentissement de la croissance économique.

Parallèlement, les données de BPS montrent que le déclin de la population de la classe moyenne a commencé dès la fin de la pandémie de COVID-19.

Selon le BPS, la production économique du pays n’a augmenté que de 4,95% par an au troisième trimestre 2024, ce qui est inférieur au taux moyen de 5% qu’il atteint habituellement chaque trimestre.

On a également constaté un ralentissement de la consommation des ménages, une composante clé de l’économie nationale, qui contribue à plus de 50% au produit intérieur brut (PIB).

VNA/CVN