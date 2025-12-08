Marché du livre : Amazon évalue à 100 millions d'euros les frais de port payés par les Français

Le géant du commerce en ligne Amazon a évalué lundi 8 décembre à "plus de 100 millions d'euros " l'impact pour les Français de la loi qui impose depuis deux ans des frais de port de trois euros pour les achats de livres en ligne en dessous de 35 euros.

"Cette mesure qui devait soutenir les libraires laisse une addition salée aux Français, qui ont déjà déboursé à ce titre plus de 100 millions d'euros auprès des différents détaillants de livres en ligne", a affirmé Frédéric Duval, le directeur général d'Amazon.fr, dans une tribune transmise à l'AFP.

"Pour quel résultat ? Les ventes de livres continuent de baisser fortement en France, y compris en librairie", a-t-il ajouté.

Le patron de la filiale française du géant américain fait référence à une loi portée par la sénatrice Laure Darcos et entrée en vigueur en octobre 2023 pour tenter de rééquilibrer le jeu concurrentiel entre le commerce en ligne et les commerces physiques de ventes de livres (librairies indépendantes, FNAC, Cultura...).

Depuis, les tensions sont vives entre les deux parties. Leur dernier différend remonte à début 2025, autour de l'interprétation de la loi, Amazon estimant qu'une de ses dispositions lui permet de livrer gratuitement dans ses casiers ("lockers") installés dans un commerce de vente au détail de livres. Le Médiateur du livre, autorité publique indépendante, a jugé en mai que le groupe américain contournait la loi.

Dans sa tribune, le directeur général d'Amazon estime que "les plus de 100 millions d'euros dépensés par les lecteurs en frais de port obligatoires auraient pu financer davantage de lectures, au bénéfice des éditeurs, des auteurs et de la filière".

"Cent millions d’euros, cela représente 12 millions de livres de poche, et 3% du chiffre d'affaires annuel de l'édition en France", évalue Frédéric Duval.

Le chiffre de 100 millions a été calculé "en utilisant des données sectorielles et des données internes d'Amazon", selon l'entreprise.

