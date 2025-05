République démocratique du Congo

Appel de fonds pour aider plus d'un million de réfugiés et demandeurs d'asile

Le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) et 107 partenaires ont lancé un appel de fonds de 781 millions de dollars afin de pouvoir continuer à fournir une assistance à plus d'un million de réfugiés et demandeurs d'asile congolais, et à plus d'un million de personnes vulnérables au sein des communautés locales qui les accueillent dans sept pays, alors que la crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) continue de s'aggraver.

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Le Plan régional d'intervention en faveur des réfugiés de la RDC souligne la détérioration alarmante des conditions de vie dans l'Est du pays, où la recrudescence des violences armées continue de provoquer des déplacements de populations sans précédent depuis janvier dernier.

Les déplacements à l'intérieur de la RDC ont atteint des niveaux sans précédent. À la fin de 2024, on estimait à 7,8 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays, le chiffre le plus élevé jamais enregistré.

Près de 150.000 personnes ont fui la RDC depuis janvier dernier, dépassant le nombre total de personnes qui ont fui le pays au cours de 2024. La majorité, environ 95%, ont fui l'est de la RDC et ont cherché refuge au Burundi et en Ouganda, tandis que 8.000 personnes sont arrivées en République du Congo, fuyant les violences intercommunautaires dans l'Ouest de la RDC.

Selon le HCR, l'appel lancé pour la situation en RDC couvre l'Angola, le Burundi, la République du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Toutefois, selon le HCR, les pays voisins ont du mal à faire face au rythme et à l'ampleur des nouvelles arrivées.

"Une fois de plus, ce sont les familles, et en particulier les femmes et les enfants, qui sont contraintes de fuir pour sauver leur vie lorsque la violence règne. Les communautés hôtes continuent de faire preuve d'une générosité remarquable en les accueillant, mais elles ne peuvent pas faire face à cette situation seules", a déclaré la Directrice régionale du HCR pour l'Afrique australe et Coordonnatrice régionale pour la situation des réfugiés en RDC, Chansa Kapaya.

À cet égard, Mme Kapaya a exhorté la communauté internationale à intensifier ses efforts et soutenir les gouvernements hôtes et les organisations humanitaires afin de garantir une protection et une assistance vitales.

APS/VNA/CVN