Ligue des champions : Vlahovic offre à la Juventus un improbable nul contre Dortmund

La Juventus Turin est insubmersible en ce début de saison : trois jours après avoir renversé l'Inter Milan en championnat (4-3), la "Vieille Dame" a arraché grâce à Dusan Vlahovic un improbable nul (4-4) face à Dortmund en Ligue des champions mardi 16 septembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au bord du KO et mené 4 à 2 à l'issue du temps réglementaire, la Juve qui ne s'est toujours pas inclinée lors d'une première journée de Ligue des champions, n'a pourtant jamais perdu espoir dans cette réédition de la finale de la C1 1997 remportée alors par le club du bassin de la Ruhr.

Elle doit sa folle remontée à sa pépite turque Kenan Yildiz, auteur du premier but piémontais d'une superbe frappe enroulée (63e) et d'une passe décisive, et surtout à Dusan Vlahovic, relégué sur le banc des remplaçants depuis près d'un an.

Entré en remplacement de l'ancien Lillois Jonathan David, discret lors d'une première période terne, l'avant-centre serbe a relancé son équipe menée 2 à 1 après des buts de Karim Adeyemi (52e) et de Felix Nmecha (65e).

Parfaitement lancé par Yildiz à la 67e minute, il a égalisé à 2-2 à la 67e minute.

Mais Dortmund, quart de finaliste de la compétition la saison dernière, a repris logiquement le dessus grâce à Yan Couto (74e) et un penalty transformé par Ramy Bensebaïni (86e) pour mener 4 à 2.

Dans le temps additionnel (90e+4), Vlahovic a profité d'un relâchement de la défense allemande pour réduire l'écart, puis a centré pour Lloyd Kelly (90e+6) pour faire exploser l'Allianz Stadium.

La Juve, co-leader du Championnat d'Italie, avec un carton plein de neuf points en trois matches, reste invaincue, mais ne ménage pas les nerfs de ses tifosi ni de son entraîneur Igor Tudor.

"C'était un match fou, on n'a jamais baissé les bras. Notre coach a une certaine mentalité, et ce match a encore montré que son équipe a adopté cette mentalité", a souligné Khéphren Thuram.

AFP/VNA/CVN