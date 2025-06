Finale de la Ligue des champions : 11,5 millions de téléspectateurs devant Canal+ et M6

Quelque 11,5 millions de téléspectateurs étaient rassemblés samedi soir 31 mai devant M6 et Canal+ pour regarder la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, selon les chiffres diffusés par Médiamétrie et la chaîne cryptée dimanche 1 er juin.

Photo : AFP/VNA/CVN

En moyenne, 8,7 millions de personnes ont suivi cette rencontre sur M6 et 2,8 millions sur Canal+. Ensemble, elles ont attiré un peu plus d'un téléspectateur sur deux samedi soir 31 mai, avec une part d'audience de 39,9% pour la première et de 13,1% pour la second.

À la fin de la rencontre, remportée 5-0 par le club français, M6 a enregistré un pic à 10,3 millions de téléspectateurs et Canal+ un plus haut à 3,2 millions.

Lors de la dernière finale de Ligue des champions disputée par le club parisien en 2020, au cours du mois d'août en raison de la crise du COVID, un peu plus de 12 millions de personnes avaient regardé le match sur TF1 et RMC Sport, qui étaient alors les diffuseurs.

AFP/VNA/CVN