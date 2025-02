Ligue 1 : l'OM renverse encore Lyon

Photo : AFP/VNA/CVN

Entre Marseille, fragilisé par sa défaite à Nice et quelques prestations un peu ternes, et Lyon qui restait sur six matches sans succès toutes compétitions confondues et dirigé depuis deux jours à peine par Paulo Fonseca, le sort du match est longtemps resté incertain.

Mais la victoire est revenue à l'équipe la plus courageuse et la plus entreprenante, Lyon ayant fait vraiment trop peu pour repartir de Marseille avec une récompense.

Lors des deux duels "olympiques" de la saison, Marseille l'a donc emporté 3-2 au bout de matches à rebondissements et le Vélodrome a fêté ça dans une ambiance tonitruante, trop heureux de corriger encore son rival, seulement septième et relégué à 10 points au bout d'un mois de janvier désastreux avec deux points sur les quatre derniers matches de championnat.

L'OM de son côté s'est rassuré et a répondu aux victoires de Monaco et Lille. Sa deuxième place n'offre aucune garantie, mais avec trois longueurs d'avance sur l'équipe de la Principauté et cinq sur le Losc, Marseille est un dauphin qui a de l'allure.

L'impact de Gouiri

Le succès de dimanche, l'équipe de Roberto De Zerbi a été l'arracher au panache au bout d'une deuxième période enlevée, qui a enfin offert de la folie après 45 premières minutes ternes entre deux équipes championnes du tableau noir et de la tactique, mais qui manquaient décidément de tranchant.

Photo : AFP/VNA/CVN

Imprécis techniquement, sur les centres notamment, l'OM n'avait été dangereux que par Amir Murillo sur une action mal défendue par Lyon (23e) ou Bilal Nadir (26e) d'une frappe trop molle.

De son côté, Lyon n'a rien proposé du tout en phase offensive et le match est devenu tellement tactique qu'il en a accouché de quelques bizarreries, comme le fait de voir Murillo être longtemps le Marseillais à toucher le plus de ballons dans la surface adverse.

Les actions et les buts sont donc arrivés ensuite et c'est Lyon qui a frappé le premier. Rayan Cherki a servi dans le bon tempo le superbe appel de Corentin Tolisso, Nadir n'a pas suivi et Geronimo Rulli est sorti un quart de seconde trop tard : le mal était fait (1-0, 53e).

Après cinq minutes pénibles, Marseille a superbement réagi. Sur son premier ballon marseillais, Amine Gouiri a frappé, Rulli a été gêné par la trajectoire étrange du ballon touché par Nemanja Matic, ce qui a profité à Mason Greenwood (1-1, 61e).

Luis Henrique de volée

Moins de cinq minutes plus tard, l'Anglais a trouvé la tête de Pierre-Emile Hojbjerg d'un intelligent ballon en cloche, la remise du Danois a fini sur celle d'Adrien Rabiot et l'OM était devant (2-1, 64e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais Lyon, alors sacrément secoué, est revenu. Rabiot a concédé un penalty du bras et Alexandre Lacazette ne s'est pas laissé impressionner par le trois sur trois réussi par Rulli dans l'exercice depuis le début de saison (2-2, 72e).

Le match aurait pu en rester sur ce score nul frustrant pour à peu près tout le monde, spectateurs y compris, mais l'OM a vraiment poussé et mérité la victoire. Lucas Perri a ainsi été miraculé sur une reprise à bout portant de Derek Cornelius (81e) et Gouiri a encore été dangereux (83e).

Puis à cinq minutes du terme, Pol Lirola a trouvé Luis Henrique d'un superbe centre et la reprise du Brésilien a fait mouche (3-2, 85e).

Presque rien en première période et un grand spectacle après la pause : le Vélodrome a vibré à mi-temps mais il en a profité comme rarement au coup de sifflet final car les rêves européens de Marseille sont en vie.

AFP/VNA/CVN