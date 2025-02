Mondiaux de ski

L'Italie remporte le parallèle par équipes mixtes

L'Italie a été sacrée championne du monde de slalom parallèle par équipes mixtes mardi soir 4 février à Saalbach (Autriche) pour la première épreuve des Mondiaux, boudée comme souvent par les plus grands noms du circuit.

Photo : AFP/VNA/CVN

Constituée d'Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Lara Della Mea et Giorgia Collomb, l'Italie a devancé en finale la Suisse de Thomas Tumler, Luca Aerni, Wendy Holdener et Delphine Darbellay.

Au programme des JO d'hiver en 2018 et en 2022, le "Team Event" a disparu de celui des JO-2026 à Milan/Cortina. Si le format est très télégénique puisque deux skieurs s'affrontent côte à côte sur un petit géant, la course présente un intérêt sportif anecdotique et est boudée par la plupart des grands noms du circuit, que ce soit Marco Odermatt, Mikaela Shiffrin ou encore Federica Brignone.

Pour l'emporter mardi 4 février, l'Italie avait tour à tour éliminé l'Ukraine, la France et la Suède qui complète le podium avec Sara Hector, Estelle Alphand, Kristoffer Jakobsen, Fabian Ax Swartz.

L'équipe de France, qui avait aligné ses meilleurs éléments avec Clara Direz, Marie Lamure, Léo Anguenot et Thibaut Favrot a buté en quarts de finale sur l'Italie.

"Il y avait moyen de passer je pense. J'ai fait du mieux que j'ai pu mais j'aurais aimé apporter plus pour l'équipe, a réagi Léo Anguenot. On passe à autre chose maintenant."

Avec 13.500 spectateurs enjoués dans les tribunes, le parallèle par équipes a officiellement lancé les Championnats du monde de Saalbach, qui se déroulent jusqu'au 16 février. La première épreuve individuelle, un super-G femmes, est programmée jeudi.

