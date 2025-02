Cyclisme : Paul Magnier, l'avenir français sur les classiques ?

>> Tour des Flandres : Soudal-Quick-Step, le paradis perdu

>> Cyclisme : Bardet, une fin de carrière entre plaisir et ambition

>> Cyclisme : Vingegaard et Visma en reconquête

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Âgé de 20 ans, le coureur de Grenoble, qui lance sa saison mardi 4 février à l'Etoile de Bessèges, a semé de belles promesses en 2024, où il a été le deuxième Français à décrocher le plus de victoires (5) chez les pros derrière Benoît Cosnefroy.

Son année s'était terminée sur un triplé retentissant en septembre dans le Tour de Grande-Bretagne avant le trou noir, une lourde chute lors de la dernière étape – commotion cérébrale, un genou amoché et des dizaines de points de suture - dont il ne garde aucun souvenir.

"Ça a été un peu compliqué car j'ai été sur la touche pendant pas mal de temps, mais j'ai complètement récupéré et ça n'a rien changé à ma préparation", souligne l'ambitieux jeune homme, rencontré en janvier à Calpe, en Espagne, pendant son stage de pré-saison.

Avec son équipe belge, où son statut a clairement changé, il aborde avec beaucoup d'appétit une saison lors de laquelle il va découvrir quelques-unes des plus grandes courses du monde : Het Nieuwsblad, Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem, A travers la Flandre, Tirreno-Adriatico et le Giro sont cochés à son programme et il pourrait y ajouter le Tour des Flandres voire Paris-Roubaix.

"Énorme potentiel"

"On ne va pas lui mettre trop de pression car il est encore jeune mais on va l'amener sur quelques classiques car on pense que c'est là qu'il peut briller", souligne son directeur sportif Tom Steels en décrivant "un énorme potentiel" qui lui "rappelle Tom Boonen".

Photo : AFP/VNA/CVN

Yves Lampaert, un des vétérans de l'équipe belge, voit lui aussi des points de comparaison avec le vainqueur de Paris-Roubaix : "un grand gars, très explosif et avec une grosse caisse. On attend beaucoup de lui. Il peut devenir un grand champion."

"Le nouveau Tom Boonen ? Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pourrai dire ça le jour où j'ai le même nombre de victoires. Mais j'ai un peu le même profil : grand, assez puissant, assez rapide", répond Magnier (1,85 m pour 70 kg).

Un gabarit idéal pour les classiques pavées dans lesquelles les Français sont à la peine depuis trente ans - Jacky Durand est le dernier à avoir gagné le Tour des Flandres en 1992 et Frédéric Guesdon le dernier à avoir triomphé à Paris-Roubaix en 1997.

Né au Texas

"En juniors, j'étais un bon grimpeur. Mais depuis je fais beaucoup de musculation, donc j'ai pris pas mal de poids. Maintenant, je me vois plus comme un coureur de classiques capable de bien sprinter", dit Magnier qui reste intéressant quand la route s'élève un peu, comme lors du GP de Plouay où il a pris la deuxième place en 2024.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le grand brun, dont le style rappelle aussi celui du Belge Arnaud De Lie, a découvert le vélo sur le tard, par le VTT, il y a six ans environ. Il est né et a passé les quatre premières années de sa vie au Texas (États-Unis) où ses parents étaient expatriés.

De retour en France, il a d'abord joué au tennis et beaucoup skié à Grenoble où il vit désormais avec son père, qui travaille dans la vente de matériel médical, sa mère, qui "achète des turbines", et sa sœur.

Chez Soudal Quick-Step, qui le suivait depuis les juniors, il a dépassé toutes les espérances dès sa première saison lors de laquelle il a souvent partagé la chambre avec Julian Alaphilippe, parti chez Tudor cet hiver.

Souriant et très à l'aise en interview, le jeune Français ne cache pas ses ambitions mais "essaie de rester calme".

"Ce n'est pas parce que les médias t'appellent le futur Julian (Alaphilippe) que tu vas être double champion du monde. Je me prépare tranquillement, pas de pression. Et on verra bien ce que 2025 me réserve."

AFP/VNA/CVN