Ligue 1 : gros coup d'arrêt pour Monaco, battu par Angers à Louis-II

Déjà battu à Nice (2-1) la semaine dernière, Monaco est tombé pour la deuxième fois consécutive, en Ligue 1, ce vendredi 1 er novembre à domicile, contre le mal classé Angers (1-0), et commence à vaciller au classement.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette soirée devait permettre aux joueurs d'Adi Hütter de revenir au niveau de Paris en tête du championnat. Il n'en a rien été, tant les Monégasques, si peu productifs, ont été logiquement battus par une formation angevine solidaire et bien organisée.

Pour Monaco, cela fait désormais un point pris sur neuf possibles en trois rencontres. Jamais Hütter n'avait connu une telle disette depuis son arrivée en Principauté la saison dernière.

La dynamique de son équipe s'est cassée. Et il devra rapidement remobiliser son groupe. D'abord pour aller chercher la victoire à Bologne, mardi, pour une qualification potentielle en Ligue des champions. Puis pour rebondir en Ligue 1 à Strasbourg juste avant la trêve internationale.

Comme un effet miroir, Angers, qui n'avait pas remporté le moindre match lors des sept premières journées, vient donc de battre consécutivement Saint- Étienne (4-2) et Monaco. Avec 10 points, les joueurs d'Alexandre Dujeux rejoignent temporairement Auxerre et Nantes, dans le ventre mou du classement. Ils comptent surtout désormais quatre matches consécutifs sans défaites (deux victoires et deux nuls).

Sans son capitaine Denis Zakaria comme à Nice, Adi Hütter a débuté avec Aleksandr Golovin, milieu défensif en compagnie de Lamine Camara, avec Breel Embolo en soutien de George Ilenikhena.

Le néant puis la médiocrité

Le problème c'est que le Russe n'a pas été assez précis dans son placement, ni impactant défensivement. Embolo n'a pas été assez efficace en joueur de soutien. Ilenikhena, avec quatre ballons touchés, a été fantomatique pendant la première période, un désastre côté monégasque.

Rapidement, les Angevins, emmenés par un bon Himad Abdelli au milieu, y ont cru. Ils ont fait preuve d'audace face à un système défensif mal organisé. Une première bonne frappe de Jim Allevinah n'a pas été cadrée (14e). Mais, à l'image de la faute de Lamine Camara sur Farid El-Melali, pour laquelle le Monégasque a fort logiquement été averti (17e), les Rouge et Blanc étaient sans cesse en retard.

Photo : AFP/VNA/CVN

Aussi, après une tentative contrée par Caio Henrique, Allevinah a récupéré le ballon et servi immédiatement Jean-Eudes Aholou. Seul à l'entrée de la surface, ce dernier a repris du gauche sans contrôle pour marque d'une frappe magistrale en pleine lucarne (0-1, 29e).

À la pause, Ilenikhena a logiquement cédé sa place à Eliesse Ben Seghir. Embolo est repassé devant, tandis que toute l'équipe monégasque a joué dans le camp adverse pour tenter de renverser une partie bien mal engagée.

Une première tentative de Maghnes Akliouche, passée de peu à côté (47e), a essayé de montrer la voie à suivre. Mais la suite a été trop médiocre. Une frappe croisée de Camara (66e) et une reprise d'Embolo (69e) ont été stoppées par le gardien Yahia Fofana. Rien de plus pour un Monaco bien éloigné du niveau requis pour remporter un match dans l'élite.

AFP/VNA/CVN