Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous avons besoin de l'union sacrée à tous les niveaux. Et tous les joueurs ont besoin de sentir que cela va être dur mais que l'on va y arriver", a t-il dit lors de sa présentation à la presse, aux côtés de Michel Mézy, conseiller du président, et Bruno Carotti, directeur sportif.

Jean-Louis Gasset a été nommé jusqu'à la fin de la saison à la tête de l'équipe de Montpellier pour remplacer Michel Der Zakarian, démis de ses fonctions dimanche 20 octobre après une cuisante défaite à domicile 5-0 contre Marseille.

Revenir dans sa famille

Originaire de Montpellier, le septuagénaire revient à la tête d'une équipe qu'il a déjà dirigée à deux reprises : une fois au début de sa carrière (1998-99), l'autre fois pour assumer un intérim de six mois (2017). Il revient surtout dans "sa famille", dans le club co-fondé par son père et où il a débuté sa carrière de joueur, puis d'entraîneur.

"Quand je vois Laurent (Nicollin), Michel (Mézy), Bruno (Carotti) et la famille Nicollin souffrir comme ils souffrent, je n'avais pas le droit (de refuser, Ndlr). On peut se dire: je reste chez moi, laissez moi. Mais, pas à Montpellier. Pas dans mon club", a t-il expliqué, alors qu'il avait annoncé sa retraite en fin de saison dernière après un passage mitigé à Marseille.

Le vétéran revient au chevet d'une équipe qui a totalement raté son début de saison et occupe la dernière place de la Ligue 1 après huit journées. Une victoire, quatre petits points, une défense perméable et des cadres pointés du doigt : le nouveau technicien va activer les ressorts de l'histoire et de l'amour propre pour sauver Montpellier de la relégation, l'année de son 50e anniversaire.

"On est dans l'année des 50 ans. Dans un mois, on va recevoir la famille. Ce n'est pas un groupe de joueurs qui va mettre ça par terre. Il faut que les gens soient conscients et responsables", a-t-il prévenu lors de sa présentation.

Pour le premier match de Jean-Louis Gasset sur le banc, Montpellier, diminué par les blessures de joueurs majeurs, recevra à la Mosson dimanche 27 octobre Toulouse, adversaire direct pour le maintien.

"Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Montpellier a quatre points, Toulouse en a six. Faisons place à l'urgence. Dans la vie, il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité est de remettre le train sur les rails, car il a déraillé", a indiqué le nouvel entraîneur avant de rencontrer ses joueurs et de diriger son premier entraînement mardi après-midi.

AFP/VNA/CVN