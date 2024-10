Italie : à San Siro, Naples écoeure l'AC Milan et envoie un message

Naples, transfigurée par Antonio Conte et un ambitieux mercato estival, fonce à un rythme de champion après sa cinquième victoire consécutive obtenue face à l'AC Milan (2-0), mardi 29 octobre à San Siro lors de la 10e journée du Championnat d'Italie.

Oubliée la saison 2023-24 catastrophique, conclue à la 10e place, après avoir vu défiler trois entraîneurs, il faudra compter sur le Napoli pour le titre 2025. Dix-huit mois après le troisième "scudetto" de son histoire, Naples fait à nouveau peur et retrouve peu à peu l'insolente supériorité qui lui avait permis de survoler la saison 2022-23.

Il ne lui a ainsi fallu que cinq minutes pour prendre l'avantage face à l'AC Milan : lancé par Frank Anguissa dans le dos de la défense lombarde, Romelu Lukaku a envoyé valdinguer d'un coup d'épaule Strahinja Pavlovic et a trompé à bout portant Mike Maignan.

L'attaquant belge n'avait plus marqué depuis près d'un mois, mais il a toujours conservé la confiance de Conte qui l'a dirigé à l'Inter Milan, puis à Chelsea. Devant son public, l'AC Milan, privé de son capitaine Théo Hernandez, suspendu, a vite repris ses esprits.

Les Rossoneri, sans Rafael Leao (choix de l'entraîneur) ni Christian Pulisic (malade) sur le banc des remplaçants au coup d'envoi, se sont montrés dangereux par Yunus Musah (18e et 30e) ou encore Samuel Chukwueze dont le tir de 20 mètres a été dérourné par Alex Meret (20e).

"Incroyable et inattendu"

Mais Naples a mieux fini la première période et a doublé son avantage grâce à Khvicha Kvaratskhelia, dont la frappe enroulée a surpris Maignan.

Au retour des vestiaires, le Milan a repris l'ascendant et a cru concrétiser sa domination dès la 47e minute sur une tête d'Alvaro Morata, mais le capitaine des champions d'Europe espagnols était hors-jeu.

Les entrées de Leao et Pulisic à l'heure de jeu ont conforté la domination milanaise, sans toutefois qu'elle se concrétise au tableau d'affichage.

Le Napoli qui va affronter l'Atalanta dimanche puis l'Inter une semaine plus tard, est invaincu depuis la 2e journée et a engrangé, sur les neuf derniers matches, 25 points sur 27 possibles, avec seulement deux buts encaissés.

"Ce qu'on réalise après dix journées est incroyable et inattendu, mais on garde les pieds sur terre, même si c'est difficile à Naples où il y a une telle passion pour le foot et cette équipe", a déclaré Conte sur la plateforme DAZN.

Deuxième victoire pour Bologne

"Notre objectif est de retrouver l'Europe la saison prochaine, car pour la première fois depuis quatorze ans, on ne joue pas en Europe cette année", a rappelé l'ancien sélectionneur italien.

"Mais on ne se cache pas (dans la course pour le titre, ndlr). C'est l'un des groupes les meilleurs que j'ai jamais entraîné, avec beaucoup d'enthousiasme et de sérieux", a-t-il insisté.

Son premier poursuivant, l'Inter Milan, 2e à sept longueurs, se déplace mercredi 30 octobre à Empoli (11e), tandis que la Juventus Turin, 3e à huit points, reçoit, toujours mercredi 30 octobre, le promu Parme (17e). L'AC Milan reste 8e (14 pts) mais accuse déjà onze points de retard sur le leader.

Même si son équipe a joué un match en moins après le report controversé sur décision du maire de la ville de son déplacement à Bologne le week-end dernier, Paulo Fonseca se retrouve à nouveau sous pression.

"On fait trop d'erreurs, ce n'est pas facile de commencer un match en prenant un but après cinq minutes de jeu, même si on a bien a réagi après contre une belle équipe de Naples", a analysé le technicien portugais.

"Après seulement neuf matches, aucune équipe n'a jamais perdu espoir de remporter le titre", a-t-il souligné.

Dans les autres rencontres disputées ce mardi 29 octobre, Bologne a enfin obtenu sa deuxième victoire de la saison en s'imposant à Cagliari (2-0) pour se replacer à la 10e place et Lecce a abandonné la dernière place à Venise grâce à son succès face à Vérone (1-0).

