Ligue 1 : Nice renverse Monaco, réduit à dix toute la deuxième période

>> Ligue 1 : le PSG se relance contre Strasbourg

>> Ligue 1: Brest surfe sur sa vague européenne à Reims (2-1)

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour les hommes de Franck Haise, ce résultat positif coïncide avec la fin d'une disette de victoires (seulement deux, contre Angers et Saint-Étienne, en onze matches, toutes compétitions confondues). Et l'attitude a été bien différente de celle tancée par l'entraîneur Rouge et Noir après la défaite à Budapest, jeudi 24 octobre en Ligue Europa face à Ferencvaros (0-1).

Avec 13 points, les Aiglons, pourtant en difficulté jusqu'alors en championnat, recollent aux équipes de la tête du classement, et pointent désormais à une seule unité de Lens, 5e. Reste désormais à savoir si cette éclaircie peut durer.

Les trois prochains matches avant la prochaine trêve internationale, déplacement à Brest samedi 26 octobre, puis réception successives de Twente en Ligue Europa et de Lille en L1, feront office de juges de paix.

Pour Monaco en revanche, cette première défaite de la saison, tombe après un match nul (0-0) à domicile contre Lille. Après Jordan Teze contre Lille, c'est Vanderson qui a été exclu à Nice. Monaco ne sait plus terminer une rencontre à onze contre onze.

Il leur sera donc impératif de battre Angers vendredi prochain au Stade Louis-II pour rester sur le podium et ne pas vivre une fin d'automne compliquée.

Entrée gagnante pour Laborde

Photo : AFP/VNA/CVN

Même sans son capitaine Denis Zakaria, qui a ressenti une gêne musculaire à l'échauffement et remplacé par Soungoutou Magassa, Monaco a pourtant attaqué fort. Dominateurs et décidés, les hommes d'Adi Hütter ont fait souffrir l'arrière-garde axiale expérimentale de Nice par l'intermédiaire de Takumi Minamino (11e), Breel Embolo, auteur d'un but refusé pour un hors-jeu de Minamini de quelques centimètres au début de l'action (22e) et Maghnès Akliouche.

Toutefois, le trio Abdelmonem-Bombito-Bard s'est accroché. Et quand il a été dépassé, Marcin Bulka a fait le métier (11e, 20e). Mais aucun Niçois n'a rien pu faire lorsque, en position d'attaque rapide, Akliouche a distillé une passe millimétrée dans l’espace pour Embolo. Plus rapide que Bard, le Suisse a dégainé une parfaite frappe croisée victorieuse du droit à ras-de-terre (0-1, 39e).

Si la supériorité monégasque était évidente, les Aiglons ont cependant arraché une égalisation inespérée sur coup de pied arrêté. Sur le coup-franc d'Adi Abdi, Evann Guessand, combattant inépuisable, a placé une tête imparable (1-1, 45e+1).

Dans la foulée, Vanderson, averti au préalable pour une faute sur Guessand (36e), a récolté un deuxième carton jaune à la suite de son échauffourée avec Mohamed-Ali Cho (45e+4).

Photo : AFP/VNA/CVN

À la pause, Hütter a donc dû revoir ses plans, et remplacé Magassa, en grande difficulté, par Krepin Diatta afin d'être plus équilibré en deuxième période, disputée en infériorité numérique.

La possession s'est alors rééquilibrée. Nice, et surtout Guessand en grande forme, ont poussé. Lancé plein axe par Bard, l'international ivoirien a perdu son duel avec Majecki (56e).

Au cours d'une rencontre où les deux formations ont cherché le KO (frappe de Camara déviée par Bulka sur son poteau, 57e), l'entrée de Gaëtan Laborde a été décisive (61e). Il a senti l'erreur à venir de Diatta, dont la passe pour son gardien a été mal dosée. Laborde a contré et réalisé un piqué de grande classe pour donner la victoire à Nice (2-1, 71e).

AFP/VNA/CVN