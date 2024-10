NBA : premier succès des 76ers, grâce à 45 points de Maxey

"Je n'étais pas si déçu de mon jeu en attaque lors des deux premiers matchs, mais en me concentrant trop sur l'attaque, j'en avais délaissé la défense. Aujourd'hui (dimanche), j'ai été très dur en défense et l'équipe en a profité", a commenté Maxey.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le début de saison de Philadelphie est compliqué par les absences lors des deux premiers matchs de Joel Embiid et de sa recrue Paul George, blessés. Mais dimanche, Maxey était décidé à ouvrir la colonne des victoires.

Après avoir manqué quatre de ses six tirs en première période et ses sept premières tentatives dans le troisième quart-temps, il a fini par régler la mire.

Il a d'abord mis les Sixers en tête (79-78) grâce à un panier à 2 secondes de la fin du quart-temps, puis a inscrit 14 points dans le quatrième.

D'un panier primé à moins de quatre secondes de la fin du temps réglementaire, Tyrese Haliburton (meilleur marqueur de son équipe avec 22 points) a permis aux Pacers d'égaliser à 105-105 et d'envoyer le match en prolongation.

Maxey a alors donné un avantage de trois points sur son premier tir aux Sixers qui n'ont plus jamais été rejoints.

Portland et Brooklyn gagnent enfin

Comme Philadelphie, les Trail Blazers de Portland et les Nets de Brooklyn ont décroché dimanche leur première victoire de la saison. À domicile, les premiers ont battu les Pelicans de la Nouvelle Orléans (125-103) et les seconds ont dominé Giannis Antetokounmpo et ses Milwaukee Bucks (115-102).

Jerami Grant (28 pts) et Anfernee Simons (27 pts) ont fini meilleurs marqueurs de Portland qui, grâce également aux 17 points et 12 rebonds de DeAndre Ayton, n'ont jamais été menés en seconde période, malgré les 27 points au total de CJ McCollum, meilleur marqueur des Pelicans.

À Brooklyn, les Nets ont offert sa première victoire à leur nouveau coach espagnol Jordi Fernandez grâce notamment à Cam Thomas (32 pts) et Dennis Schroder (29 pts).

À l'issue d'un troisième quart-temps très accroché, les Nets ont pris l'avantage 83-78 et, sous l'impulsion de Thomas et de ses 11 points, ils n'ont plus été menacés malgré les 22 points et 12 rebonds, au total, du double MVP des Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Vainqueurs de leur match d'ouverture, les Bucks ont donc ensuite enchaîné deux défaites.

Au contraire, Oklahoma City reste invaincu en trois matchs après sa victoire à domicile contre Atlanta (128-104). Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 35 points, pris 11 rebonds et réussi neuf passes, sans compter trois interceptions, pour mettre le Thunder sur la voie de la victoire.

Ses coéquipiers Chet Holmgren (25 pts) et Jalen Williams (20 pts) n'ont pas été en reste, tandis que du côté d'Atlanta, Trae Young a été le meilleur marqueur (24 pts) et le Français Zaccharie Risacher, premier choix de draft cette année, a ajouté 13 points pour les Hawks.

En Californie, Golden State a perdu Stephen Curry durant le quatrième quart-temps sur une blessure à la cheville gauche et s'est incliné sur son parquet face aux Los Angeles Clippers (104-112).

Les Clippers ont pu compter sur James Harden (23 points, 11 passes) et Ivica Zubac (23 points et 17 rebonds).

AFP/VNA/CVN