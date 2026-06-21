Liberté de la presse : le Vietnam modernise son cadre juridique

Le Vietnam adapte sa législation et accélère la transformation numérique de son secteur médiatique. Ces évolutions témoignent de sa volonté de garantir ce droit fondamental en parfaite adéquation avec les réalités nationales et les exigences du développement du pays.

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Photo : VNA/CVN

Les avancées enregistrées ces dernières années illustrent la volonté constante du pays de perfectionner son cadre juridique afin de favoriser l’essor des médias tout en élargissant l’accès des citoyens à l’information.

Un exercice encadré par la loi

Cette orientation se reflète clairement dans les dispositions de la législation en vigueur. La Loi sur la presse garantit aux organes de presse et aux journalistes l’exercice de leurs activités dans un cadre légal, sous la protection de l’État. Elle interdit toute entrave à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations lorsque ces activités sont menées conformément à la loi.

La Loi sur la presse (amendée), promulguée le 10 décembre 2025 qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, réaffirme les droits, responsabilités et obligations des acteurs du secteur afin de promouvoir un développement durable et harmonieux des médias.

Ce texte garantit explicitement la liberté d’expression des citoyens dans les médias. Il précise les responsabilités de la presse dans la préservation de ce droit, les obligations de l’État, les actes interdits ainsi que les politiques publiques destinées au développement du secteur.

L’article 27, consacré aux droits et obligations des journalistes, stipule que ceux-ci peuvent exercer leur profession sur le territoire vietnamien comme à l’étranger, conformément à la législation en vigueur, et bénéficient d’une protection juridique dans l’accomplissement de leurs missions.

La loi leur reconnaît également le droit de collecter, de fournir et d’exploiter des informations à des fins professionnelles. Ils peuvent ainsi se rendre dans les administrations et les organisations pour exercer leur activité sur simple présentation de leur carte de presse.

Les organismes concernés sont tenus de leur fournir les documents et informations nécessaires, à l’exception de ceux relevant du secret d’État, du secret médical, de la vie privée ou de toute autre catégorie protégée par la loi.

Les journalistes sont par ailleurs autorisés à couvrir les audiences publiques. Ils disposent d’espaces réservés à leur travail et peuvent entrer en contact avec les magistrats ainsi qu’avec les parties concernées afin de recueillir des informations ou de réaliser des entretiens, conformément aux procédures légales.

Une illustration concrète de cette ouverture a été observée lors du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, organisé à Hanoï du 19 au 23 janvier 2026.

Cet événement politique majeur a mobilisé 597 reporters et techniciens issus de 113 organes de presse nationaux, contre 498 lors du XIIIe Congrès.

Parallèlement, 79 journalistes et assistants de presse représentant 43 agences de presse et médias étrangers, ainsi que des journalistes de la diaspora vietnamienne et des correspondants de partis politiques internationaux, ont bénéficié des conditions nécessaires pour assurer la couverture de l’événement.

Une presse au service du développement

Photo : VNA/CVN

Afin de répondre aux attentes croissantes du public, la transformation numérique du secteur est activement encouragée, ouvrant de nouvelles perspectives d’accès à l’information.

Les médias vietnamiens accélèrent l’adoption des plateformes numériques, moder-nisent leurs modèles de rédaction convergente et multimédia et renforcent leur interaction avec les lecteurs dans l’environnement en ligne.

Plusieurs grands organes de presse développent le journalisme de données, la diffusion multiplateforme et la production de contenus numériques innovants, amélio-rant ainsi l’efficacité de la transmission de l’information et répondant à la diversification des besoins du public.

Lors du centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin) célébré l’an dernier à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rappelé que la presse est une composante indissociable de l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation.

Selon lui, “elle doit faire preuve d’un esprit d’initiative et de responsabilité, lutter contre les dérives, l’inertie et le conservatisme, promouvoir le progrès et l’innovation, et se tenir en première ligne face aux défis émergents du pays”.

Il a également estimé que la presse devait s’affirmer comme ”une force d’impulsion, capable d’encourager la créativité, l’esprit d’innovation et l’engagement des cadres, des membres du Parti et de l’ensemble de la société”. Ces orientations traduisent l’attention accordée au développement du secteur médiatique et à la profession journalistique dans le processus de modernisation nationale.

La liberté de la presse ne constitue pas un concept uniforme appliqué de manière identique dans tous les pays. Chaque État établit son propre équilibre entre la liberté d’expression et d’autres impératifs tels que la sécurité nationale, l’ordre social, la moralité publique ou l’intérêt général.

Dans cette perspective, la presse vietnamienne évolue dans un cadre juridique défini visant à garantir à la fois le droit à l’information des citoyens et la protection des intérêts collectifs de la société, tout en répondant aux exigences de stabilité et de développement du pays.

Dans ce contexte, les autorités vietnamiennes considèrent qu’il est réducteur d’évaluer la situation de la presse nationale à partir de critères fondés exclusivement sur des modèles médiatiques différents, notamment ceux reposant sur la presse privée.

Le Vietnam maintient par ailleurs un dialogue régulier et une coopération étroite avec les organisations internationales du secteur afin de renforcer la compréhension mutuelle et de favoriser les échanges d’informations multidimensionnelles.

Les autorités estiment ainsi que toute évaluation de la liberté de la presse doit être replacée dans le contexte du développement socio-économique, culturel et institutionnel propre à chaque pays afin de refléter de manière plus complète les réalités nationales.

Dans le contexte de l’intégration internationale et de la transition numérique, la presse vietnamienne poursuit son évolution en affirmant son rôle de passerelle d’information entre le Parti, l’État et la population, tout en rendant compte de manière vivante des transformations de la société.

Les avancées concrètes enregistrées ces dernières années témoignent de l’engagement du Vietnam à garantir la liberté de la presse selon une approche adaptée aux conditions nationales et aux exigences de son développement.

Huong Linh/CVN