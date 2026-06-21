La presse, force pionnière du développement national

À l’occasion de l’anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925), les hauts responsables vietnamiens ont réaffirmé le rôle central de la presse comme force pionnière sur le front idéologique, tout en soulignant les orientations pour son développement, sa modernisation et sa transformation numérique.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre entre le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le Premier ministre Lê Minh Hung avec les dirigeants des organes de presse, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a affirmé que son ministère accompagne toujours les médias selon le principe «gérer pour développer». Il s’agit notamment d’écouter les acteurs du secteur, de coordonner les efforts pour lever les difficultés liées aux mécanismes et aux politiques, ainsi que de renforcer la formation et le perfectionnement des compétences professionnelles des journalistes, contribuant ainsi à un développement sain et conforme aux orientations du pays.

La presse, pont entre le Parti, l’État et le peuple

Dans le contexte du renouveau et du développement national, la presse révolutionnaire vietnamienne continue d’affirmer son rôle de force pionnière sur le front idéologique et culturel, de pont de confiance entre le Parti, l’État et le peuple, tout en contribuant à diffuser les aspirations au développement, à renforcer la confiance et le consensus social.

La ministre Lâm Thi Phuong Thanh a souligné que cette rencontre témoigne de l’attention particulière des dirigeants du Parti et de l’État à l’égard de la presse et des journalistes.

Photo : VNA/CVN

Elle a rappelé que la presse révolutionnaire vietnamienne, née avec le journal Thanh Niên fondé en 1925 par le président Hô Chi Minh, accompagne depuis un siècle la cause révolutionnaire de la nation, jouant un rôle d’avant-garde sur le front idéologique et culturel.

Presse en mutation numérique

Selon la ministre, le système national de presse compte actuellement 733 organes de presse, dont 98 journaux, 597 revues et 38 stations de radio et de télévision, après une restructuration ayant permis de réduire 189 organes de presse (dont 97 journaux, 58 revues et 34 stations de radio et télévision).

Cette réorganisation vise à rendre le système plus compact, efficace et performant. Les stations locales de radio et télévision ont été fusionnées avec les journaux du Parti au niveau local pour former des organes de presse relevant des comités du Parti des provinces et des villes.

Parallèlement, de nombreux médias accélèrent leur transformation numérique et développent des contenus multiplateformes, couvrant la presse écrite, en ligne, la radio, la télévision et les réseaux sociaux. Les contenus sont diversifiés sous forme de podcasts, vidéos courtes, infographies, ainsi que grâce à l’utilisation de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) et la réalité augmentée (RA), permettant d’élargir l’accès du public à l’information.

En plus de leurs fonctions de communication, les médias participent activement à des activités sociales et humanitaires, contribuant à la construction de milliers de maisons de solidarité, de centaines de ponts ruraux et de millions de bourses d’études, soutenant ainsi les politiques de sécurité sociale et de développement communautaire.

La ministre a indiqué que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme élabore actuellement une stratégie de développement et de gestion du système de presse à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, ainsi que des décrets et circulaires d’application de la loi révisée sur la presse afin de répondre aux exigences actuelles.

Dans un contexte marqué par le développement rapide du numérique et de l’intelligence artificielle, la presse doit renforcer la qualité de l’information, garantir son caractère officiel et fiable, et lutter activement contre les informations fausses ou toxiques, tout en protégeant les fondements idéologiques du Parti.

La ministre a également souligné certaines limites, notamment l’inégalité de la qualité de l’information, la dérive commerciale de certains organes de presse, ou encore les insuffisances en matière de transformation numérique.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme propose de continuer à perfectionner les mécanismes et politiques spécifiques à la presse, tels que les mécanismes de commande publique et de délégation de missions, ainsi que de renforcer l’autonomie financière et éditoriale des organes de presse. Il recommande également des politiques de soutien aux journalistes dans le cadre de la restructuration, afin de stabiliser leur vie professionnelle et de retenir les talents.

La voix des organes de presse

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, le général de division Doàn Xuân Bô, secrétaire du Parti et rédacteur en chef du journal Báo Quân đội nhân dân, a estimé qu’il s’agissait d’une rencontre rare, témoignant de l’attention particulière des dirigeants du Parti et de l’État envers la presse révolutionnaire vietnamienne.

Il a souligné la contribution importante de la presse à la cause du renouveau national et son rôle continu sur le front idéologique et culturel.

Il a également évoqué les difficultés rencontrées par les organes de presse dans le processus de restructuration et de transformation, tout en exprimant le souhait de voir l’État poursuivre ses efforts pour améliorer le cadre institutionnel, unifier le modèle d’organisation de la presse et créer des conditions favorables à son développement stable et efficace.

Xuân Lôc/CVN