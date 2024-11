L'humoriste américain Conan O'Brien présentera la cérémonie des Oscars 2025



Photo : AFP/VNA/CVN

Conan O'Brien "est la personne parfaite pour aider à diriger cette célébration mondiale du cinéma avec son humour brillant, son amour pour les films et son expertise du direct à la télévision", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Dans une publication sur X, l'humoriste a confirmé la nouvelle par un trait d'humour : "L'Amérique l'a demandé et maintenant c'est fait : le nouveau (sandwich) Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell (un fast-food, ndlr). Sinon, je présenterai les Oscars".

À 61 ans, Conan O'Brien devra mener la danse lors de la plus grande soirée cinéma d'Hollywood le 2 mars 2025 et essayer de maintenir, voire d'améliorer, la légère hausse d'audience de la précédente cérémonie.

"Sa remarquable capacité à établir une connexion avec le public rassemblera les téléspectateurs dans ce que les Oscars font de mieux : honorer les films et les cinéastes incroyables de l'année", ont dit les organisateurs.

Conan O'Brien, récompensé par cinq Emmy awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, a présenté plusieurs talk-shows de fin de soirée aux États-Unis et anime actuellement un podcast. Il a également été auteur dans la célèbre émission télévisée humoristique "Saturday Night Live".

La dernière édition des Oscars a été animée par un autre humoriste et présentateur américain de talk-show, Jimmy Kimmel. Il avait déjà joué ce rôle en 2017 et 2018 et avait été rappelé en 2023 après le scandale provoqué par la gifle assénée par Will Smith à Chris Rock sur scène.

Près de 20 millions de téléspectateurs ont regardé la dernière cérémonie, une tendance à la hausse bienvenue pour les organisateurs. Ces dernières années, les audiences des Oscars étaient en perte de vitesse face à la concurrence des plateformes de streaming et des réseaux sociaux.

AFP/VNA/CVN