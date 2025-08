Tour de France : le phénomène Squiban récidive à Chambéry

Et de deux pour Maëva Squiban ! La Bretonne s'est imposée comme la révélation du Tour de France 2025 en signant sa deuxième victoire d'affilée au terme d'un nouveau solo impressionnant vendredi 1 er août à Chambéry où les favorites se sont neutralisées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au terme d'une journée à nouveau marquée par un engouement populaire impressionnant, la Mauricienne Kim Le Court, 6e de l'étape après avoir réglé le groupe des candidates au maillot jaune final, a conservé sa place de leader au général non sans avoir montré quelques signe de faiblesse dans l'ascension du Col du Granier (8,9 km à 5,4% de dénivelé).

C'est là, à deux bornes du sommet, à 20 kilomètres de la ligne, que Maëva Squiban a placé l'accélération qui l'a propulsée vers un deuxième succès de prestige, elle qui, à 23 ans, n'avait levé les bras qu'à deux reprises chez les pros avant cette Grande Boucle 2025.

La Brestoise faisait partie des dix-sept échappées qui ont pris les devants dès les premiers hectomètres de course à la sortie de Bourg-en-Bresse.

Un groupe qui a fondu au rythme des trois ascensions du jour, regroupées dans les 50 derniers kilomètres d'un parcours de 160 km tracé entre l'Ain et la Savoie.

Et comme la veille entre Clermont-Ferrand et Ambert, Squiban a senti la course en attaquant au bon moment pour décrocher son ultime rivale, la Néerlandaise Mareille Meijering.

"J'ai encore moins de mots qu'hier. (Avant l'étape) j'avais dit pour rigoler que j'attaquerai au kilomètre zéro. Finalement ce n'était pas une blague, je l'ai fait", a déclaré la Brestoise.

La Madeleine en juge de paix

Photo : AFP/VNA/CVN

Renversée par une voiture en mai dernier, touchée aux cervicales sans certitude de pouvoir participer au Tour, celle qui estime avoir eu la vie sauve "grâce à (son) casque" a savouré son succès avec ses proches.

Un triomphe français complété par la deuxième place d'une autre Brestoise, Cédrine Kerbaol, qui a échoué à 51 secondes de la vainqueure du jour avec quelques longueurs d'avance sur les principales prétendantes au classement général.

Un classement toujours dominé donc par Kim Le Court qui n'a "pas vécu une journée facile".

"Mais je me suis accrochée par respect pour mes équipière qui font tellement d'efforts pour moi depuis le week-end dernier. Je suis toujours en jaune. Demain, ce sera une autre histoire. Mais je ne regarde pas les autres. Je me concentre sur moi", a-t-elle indiqué.

Ses difficultés dans la Col du Granier augurent d'une journée compliquée samedi 2 août où il faudra enchaîner le Col de Plainpalais (1re catégorie), la côte de Saint-Georges-d'Huitrières (2e) et surtout le monstre que constitue le Col hors catégorie de la Madeleine et ses dix-huit kilomètres à 8,1% de moyenne à 2.000 mètres d'altitude. Et sur un revêtement rugueux.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le toit du Tour, arrivée de cette avant-dernière étape, fera probablement office de juge de paix au terme de sept jours d'observation entre des favorites qui ont jusqu'ici hésité à se dévoiler.

Une chose semble évidente : toutes les candidates à la victoire finale dimanche soir 3 août à Châtel ont de bonnes jambes. Deuxième du général, la Française Pauline Ferrand-Prévot semble attendre son heure, à l'instar de la vainqueure sortante, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma et de celle qui est toujours considérée comme la favorite, la Néerlandaise Demi Vollering.

Une demi-minute derrière Le Court, ces trois-là se tiennent en cinq secondes. Et elle ne sont pas à l'abri d'un exploit d'une poursuivante, le top dix se tenant en une minute et demi.

Pour rappel, il y a un an, Niewiadoma l'avait emporté pour quatre secondes seulement devant Vollering.

AFP/VNA/CVN