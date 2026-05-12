La diaspora vietnamienne contribue à l'unité et au développement national

Les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, constituent un maillon essentiel de la grande solidarité nationale. Leur patriotisme, leur attachement à la patrie et leur sens des responsabilités sont des atouts déterminants pour le développement fulgurant du pays, son intégration internationale et sa prospérité durable.

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Le développement et la contribution de la diaspora vietnamienne, tout au long des plus de 80 ans de construction et de développement national, témoignent de la constance de la politique d'unité nationale menée par le Parti et l'État.

Photo : VNA/CVN

La diaspora vietnamienne n'a cessé de croître, tant en nombre qu'en aire de répartition géographique. On compte aujourd'hui plus de 6 millions de Vietnamiens vivant dans plus de 130 pays et territoires. Leur statut juridique, leurs conditions économiques, leur rôle, leur position et leur prestige au sein des sociétés d'accueil se sont constamment améliorés, tandis que leur solidarité et leurs liens avec la patrie se sont renforcés.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a déclaré que la prise de conscience du rôle et de l'importance des Vietnamiens de l'étranger au sein du bloc de l'unité nationale s'est considérablement améliorée. Elle a souligné que les directives du Parti et du Gouvernement ont toujours affirmé que les Vietnamiens de l'étranger sont une composante indissociable de la communauté ethnique vietnamienne et une ressource précieuse contribuant au renforcement de la coopération et de l'amitié entre le Vietnam et les autres pays.

Selon le président du Comité d'État chargé aux Affaires des Vietnamiens de l'étranger, Nguyen Trung Kien, de nombreux entrepreneurs vietnamiens de l'étranger ont connu le succès dans les économies développées, acquérant une expérience en matière de gouvernance d'entreprise, de technologies de pointe et d'opérations aux normes internationales.

Lorsqu'ils reviennent au Vietnam pour investir ou coopérer avec des entreprises locales, ils apportent non seulement des technologies modernes, des modèles commerciaux et des normes de production internationales qui contribuent à améliorer la productivité du travail et à moderniser la production, mais ils servent également de ponts stratégiques, renforçant les liens du Vietnam avec les réseaux économiques mondiaux, notamment avec les principaux centres financiers, scientifiques et technologiques tels que les États-Unis, la Chine, l'Europe, le Japon et la République de Corée. De plus, les investissements et les activités commerciales des Vietnamiens de l'étranger ont contribué au développement socio-économique, à la création d'emplois et au bien-être social.

Nguyen Trung Kien a déclaré que ces dernières années ont été marquées par un afflux de travailleurs vietnamiens de retour au Vietnam, notamment de jeunes nés et ayant grandi à l'étranger, forts d'une expérience professionnelle au sein de multinationales. Ces jeunes entreprises investissent et créent des start-ups. Des sociétés fondées par ces travailleurs, telles que RYNAN Technologies Vietnam, POPS Worldwide, Base.vn, Elsa et Logivan, contribuent à façonner l'écosystème des start-ups vietnamiennes et à renforcer la notoriété des marques vietnamiennes sur le marché international.

Selon les statistiques de la Banque d'État du Vietnam et d'organisations internationales, le Vietnam a reçu environ 16 milliards de dollars de transferts de fonds en 2023. Ce chiffre était estimé entre 16,7 et 17 milliards de dollars en 2024 et a atteint environ 18 à 18,5 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de près de 1,5 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Les transferts de fonds devraient continuer d'augmenter en 2026.

Selon la Banque mondiale, le Vietnam figure parmi les dix premiers pays bénéficiaires de transferts de fonds au monde depuis de nombreuses années, ce qui témoigne de la stabilité et de la pérennité des ressources financières provenant des Vietnamiens de l'étranger.

Grâce à leurs vastes réseaux internationaux, les entrepreneurs vietnamiens de l'étranger sont devenus des acteurs clés reliant les entreprises vietnamiennes aux marchés mondiaux par le biais de la promotion commerciale, des partenariats d'investissement et de la mise en relation avec des partenaires. Par l'intermédiaire de leurs associations et clubs d'entreprises, ils ont contribué à faire connaître les produits et les marques vietnamiennes à l'international tout en introduisant les normes internationales au Vietnam, participant ainsi à une intégration économique plus poussée et promouvant l'image d'un Vietnam dynamique, accueillant et riche culturellement.

VNA/CVN