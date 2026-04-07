Télécommunications

Les utilisateurs peuvent vérifier la propriété de leur carte SIM via VNeID

Conformément à la nouvelle réglementation, les utilisateurs peuvent vérifier la propriété de leur carte SIM via l'application nationale d'identification électronique (VNeID) ou l'application de leur opérateur, sans avoir à se rendre en point de vente comme auparavant.

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Photo : Nam Trân/CVN

À compter du 15 avril, la nouvelle réglementation de la circulaire 08/2026, publiée par le ministère des Sciences et des Technologies le 31 mars, entrera en vigueur. Tous les nouveaux abonnés mobiles devront vérifier leurs informations par reconnaissance faciale afin de limiter l'utilisation de cartes SIM non enregistrées à leur nom.

Vérification des informations

de l'abonné via VNeID

La circulaire stipule notamment que chaque abonné doit vérifier intégralement quatre informations : son numéro d'identification personnel (NIP), son nom complet, sa date de naissance et son image faciale.

L'ajout de la biométrie est considéré comme une solution essentielle pour garantir que chaque carte SIM soit liée à une personne spécifique, limitant ainsi les enregistrements à grande échelle et les informations erronées. Par ailleurs, la procédure de vérification a également été simplifiée.

Les utilisateurs peuvent désormais effectuer cette démarche en ligne via VNeID ou l'application de leur opérateur, sans avoir à se rendre en point de vente comme auparavant. Cette mesure s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique, permettant un gain de temps et un confort accru.

Par ailleurs, le mécanisme de gestion des abonnés non vérifiés mérite une attention particulière. Conformément à la feuille de route, les abonnés en infraction verront leur service suspendu temporairement, d'abord dans un sens, puis dans les deux sens, et leur contrat pourra être résilié s'ils ne fournissent pas d'informations complémentaires. Cette réglementation est jugée suffisamment contraignante pour exercer une pression en faveur d'un marché plus intègre.

De plus, la circulaire prévoit également des contrôles lors du changement d'appareil. En cas de vérification incomplète ou inexacte, le service de l'abonné (appels, SMS) pourra être temporairement suspendu. Cette mesure vise à prévenir les activités frauduleuses telles que le changement de carte SIM et le remplacement d'appareil.

Renforcement des responsabilités

des opérateurs et vérification obligatoire

Photo : Thu Hiên/CVN

La circulaire 08/2026 impose non seulement des obligations aux utilisateurs, mais renforce également les responsabilités des entreprises de télécommunications. Désormais, les opérateurs de réseau ne sont autorisés à fournir des services qu’aux abonnés ayant effectué la vérification de leurs informations comme requis.

Les entreprises doivent recouper les données avec la base de données nationale de la population, stocker des informations complètes et exactes et garantir le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Les opérateurs de réseau ne peuvent donc plus se permettre les mêmes lacunes qu’auparavant en matière de gestion des abonnés.

Du côté des utilisateurs, les responsabilités sont également mieux définies. La mise à jour et la vérification proactives des informations sont non seulement obligatoires, mais constituent aussi un moyen de se protéger contre les risques tels que l’usurpation d’identité, le piratage de compte ou les arnaques téléphoniques.

À noter que les abonnés ayant changé de terminal doivent, dans les 30 jours suivant la suspension temporaire des communications sortantes, se soumettre à une nouvelle vérification biométrique par imagerie faciale. Passé ce délai, en cas de non-respect de cette obligation, l'opérateur est tenu de suspendre temporairement les communications bidirectionnelles et d'informer l'abonné que le contrat sera résilié et les services interrompus en cas de maintien de l'infraction.

De même, le contrat sera résilié et les services interrompus 5 jours après la suspension temporaire des communications bidirectionnelles si la personne ou l'organisation ne se conforme pas aux conditions.

L'autorité de régulation espère qu'avec une coopération concertée entre le public et les opérateurs, le marché des télécommunications deviendra progressivement plus transparent et plus sûr.

Face à la recrudescence des fraudes de haute technologie, la normalisation des données des abonnés est considérée comme une étape nécessaire, même si elle peut engendrer des démarches supplémentaires pour les utilisateurs.

Nguyên Tùng/CVN