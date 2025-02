Trump veut que les États-Unis prennent le contrôle de la bande de Gaza

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi 4 février que les États-Unis prendraient possession de la bande de Gaza et la réaménageraient une fois que les Palestiniens auront été relocalisés ailleurs.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Trump a fait ces remarques lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sans fournir de détails sur la méthode de procédure de réinstallation.

"Les États-Unis prendront le contrôle de la bande de Gaza, et nous ferons aussi un travail dessus", a-t-il indiqué. "Nous allons la développer, créer des milliers et des milliers d'emplois, et ce sera quelque chose dont tout le Moyen-Orient pourra être très fier".

L'endroit pourrait devenir un foyer pour "tous les gens du monde", a-t-il ajouté. Le président a signalé qu'il prévoyait de se rendre en Israël et éventuellement de faire un voyage à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN