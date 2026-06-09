Les peintures Tư bình, ambassadrices de l’art populaire vietnamien

À l’occasion du 60ᵉ anniversaire du Musée des beaux-arts du Vietnam, un ouvrage bilingue vietnamien-anglais met à l’honneur les peintures Tư bình , un genre emblématique de l’art populaire vietnamien. Entre esthétique, philosophie de vie et mémoire culturelle, ces estampes traditionnelles entendent désormais rayonner auprès du public international.

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Photo : MCC/CVN

Le Musée des beaux-arts du Vietnam, à Hanoï, a accueilli le 8 juin la présentation de l’ouvrage Tranh Tứ bình - Sưu tập chọn lọc tranh dân gian (Les peintures Tư bình- Sélection d’estampes populaires). Ce livre met à l’honneur le célèbre quadriptyque traditionnel vietnamien à travers une collection d'œuvres choisies.

L’événement, organisé à l’occasion du 60ᵉ anniversaire de la création du musée (24 juin 1966 - 24 juin 2026), a réuni chercheurs, experts et amateurs d’art venus célébrer ce trésor de la culture nationale.

Un patrimoine en 230 pages

Photo : MCC/CVN

Publié par les Éditions Thê Gioi (Monde) en version bilingue vietnamien-anglais, le livre compte près de 230 pages et présente 25 séries de peintures populaires issues de la collection du musée.

Parmi les principaux thèmes figurent Tứ quý (les Quatre Saisons), Tố nữ (les Beautés), Tứ dân (les Quatre Métiers), Bát Tiên (les Huit Immortels), ainsi que des œuvres narratives et historiques accompagnées de planches de gravure.

Au-delà de leur valeur décorative, chaque estampe raconte une histoire et porte une métaphore sur le cycle de la vie - de l’enfance à la maturité - ou sur le fonctionnement de l’univers à travers les quatre saisons.

Le livre décrypte également les vers en han (chinois classique) et en nôm (écriture démotique pour la transposition phonétique du vietnamien), révélant les aspirations à la paix et à la prospérité cachées derrière chaque trait de l’art populaire.

"Publier ce livre en bilingue vietnamien-anglais est une mission passionnante", a souligné le traducteur Trinh Lu. "L'objectif est d'honorer et de diffuser le patrimoine culturel national à travers des œuvres d'art folklorique uniques. Mais la traduction ne se limite pas à la langue : il faut transmettre avec précision chaque couche de sens cachée dans les tableaux".

Cette démarche vise à permettre au public vietnamien comme international de mieux comprendre non seulement chaque série, mais aussi la culture vietnamienne tout entière. "C'est ainsi que nous portons la culture vietnamienne - et particulièrement l'art folklorique - vers le monde, pour la rapprocher du monde".

Quelques pages de l'ouvrage :

"Ce livre est non seulement un précieux document de recherche, mais aussi un pont reliant les esprits", a déclaré un représentant du musée.

Selon Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam, plusieurs générations de conservateurs et de chercheurs ont consacré 60 ans à rassembler des milliers d’œuvres d’art populaire appartenant à différentes traditions picturales, telles que Hàng Trông, Dông Hô, le village de Sinh ou encore Kim Hoàng.

"Dans le genre +Tứ bình+, nous comptons près de 100 séries. Nous avons sélectionné environ 25 séries représentatives pour cet ouvrage", a précisé le directeur.

Pour Nguyên Anh Minh, les peintures Tứ bình ne possèdent pas seulement une valeur esthétique : elles reflètent également une profonde philosophie de vie liée aux quatre saisons, aux étapes de l’existence ainsi qu’aux messages et aux aspirations transmis par les ancêtres.

"L’art populaire - dont les estampes +Tứ bình+ - véhicule des récits éducatifs riches de sens et d’une grande humanité", a-t-il souligné.

Une vitrine de la culture vietnamienne

Le directeur du musée espère que cet ouvrage ne sera pas seulement un livre d’art, mais aussi un véritable pont destiné à faire découvrir les collections traditionnelles vietnamiennes au public international, dans un contexte d’intégration culturelle croissante. "L’objectif est de concrétiser l’aspiration à faire rayonner la culture vietnamienne dans le monde", a-t-il affirmé.

Les Tứ bình, de format vertical et à la composition flexible, représentent souvent des personnages, des oiseaux, des fleurs ou des paysages végétaux. Certaines séries illustrent des récits, des activités productives ou des scènes de vie collective.

Chaque tableau ancien était considéré comme un ensemble artistique harmonieux, empreint de fraîcheur et de poésie.

Bien que les peintures Tứ bình traditionnelles sur papier soient aujourd’hui moins répandues, l’art de les collectionner perdure, voire se développe, à travers des supports plus durables comme la céramique, le bois ou le bronze.

"Quel que soit le matériau utilisé, les valeurs humaines et symboliques de ces œuvres demeurent intactes", a souligné Nguyên Anh Minh.

Ces créations continuent ainsi d’enrichir le patrimoine culturel vietnamien tout en contribuant au rayonnement international de l’art populaire du pays.

Thuy Hà/CVN