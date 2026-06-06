Huê : lancement de l'Ô Ly Artshow sous le signe du "flux du patrimoine"

Du 6 au 16 juin 2026, l’Espace du Livre et de la Culture de Huê accueillera la première édition de l'Ô Ly Artshow. Axé sur le thème "Le flux du patrimoine", ce nouvel événement se veut une plateforme artistique ouverte, dédiée à l'échange, à la connexion et à l'expérimentation pour la communauté créative du Centre du Vietnam.

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Un souffle créatif au cœur du patrimoine

Né de l’élan spontané d’artistes originaires de Huê, profondément attachés à leur terre natale, l’Ô Ly Artshow s’impose comme un espace inédit dédié aux talents de la région d’Ô Ly. Longtemps restée discrète, leur créativité se révèle aujourd’hui dans toute sa vitalité, à l’image d’un patrimoine façonné par le temps et prêt à s’ouvrir au monde.

Conçu dès l’origine comme bien plus qu’une simple exposition ou vitrine commerciale, Ô Ly Artshow - Le flux du patrimoine se veut une plateforme de connexion souple et profonde, où les pratiques artistiques locales dialoguent et se réinventent.

Un panorama des arts de Huê

Le projet rassemble et valorise une diversité de formes artistiques issues du pays de l’ancienne capitale impériale : laque traditionnelle, mosaïque de céramique, impression sur bois, peinture à l’huile, acrylique, peinture sur soie, truchigraphie, arts mixtes, vidéo-art… Autant de disciplines qui explorent les matériaux, les images et les concepts sous des angles singuliers.

Pour le comité d’organisation, l’événement est l’occasion de considérer l’art comme un miroir de la vie sociale, culturelle et spirituelle de Huê, mais aussi comme une expression de l’âme vietnamienne.

Un lieu de rencontres et de dialogues

L’Ô Ly Artshow se présente comme un carrefour : entre artistes et public, entre créateurs eux-mêmes, entre artistes et collectionneurs, et même entre collectionneurs. Ce dialogue permanent avec le patrimoine nourrit une dynamique collective et ouvre de nouvelles perspectives.

De nombreux experts, enseignants, passionnés et artistes de Huê et d’autres régions du pays sont attendus pour enrichir cette effervescence.

Des expériences artistiques multiples

Le programme propose plusieurs espaces immersifs.

L’exposition principale permettra aux visiteurs d’admirer les œuvres et d’échanger directement avec les artistes, favorisant une réflexion partagée autour du patrimoine.

Un espace dédié à l’artisanat et à la mode offrira une approche plus proche du quotidien, mettant en lumière des objets utilitaires inspirés des matériaux locaux et des traditions culturelles.

Des conférences et rencontres exploreront les pratiques traditionnelles dans un contexte contemporain : mosaïque de céramique et recherche, laque et patrimoine, panneaux calligraphiques du village de Chuồn, art de l’impression sur bois, créations contemporaines des jeunes artistes, ou encore le livre et les arts visuels.

Texte et photos : Minh Thu/CVN