Les médias indonésiens soulignent l'influence économique croissante du Vietnam

Les médias indonésiens ont souligné l’influence économique croissante du Vietnam. Ils ont noté que, même si le pays ne figure pas encore parmi les dix premières économies asiatiques en termes de Produit intérieur brut (PIB), son rôle dans les réseaux de production et les chaînes d’approvisionnement régionales ne cesse de s’accroître.

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Dans un article publié le 6 avril, le site seasia.co a présenté des données comparatives sur les dix plus grandes économies asiatiques entre 1980 et 2025, montrant que le centre de gravité économique de la région s’est déplacé du Japon vers la Chine et l’Inde, parallèlement à l’essor de l’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA/CVN

L’analyse révèle que le paysage économique asiatique a profondément évolué au cours des quatre dernières décennies. La position autrefois dominante du Japon a cédé la place à la Chine et à l’Inde, portées par la taille de leurs économies, leur population jeune et leur urbanisation rapide. Dans le même temps, plusieurs "puissances moyennes" ont progressé : la République de Corée s’est hissée à la quatrième place, et l’Indonésie reste parmi les cinq premières économies, devenant ainsi la première puissance économique d’Asie du Sud-Est.

L’article souligne que des pays comme le Vietnam et la Malaisie, bien que hors du top 10, gagnent en influence dans des secteurs clés tels que la production, l’électronique, le commerce numérique et la diversification des chaînes d’approvisionnement. À bien des égards, le Vietnam et les autres économies d’Asie du Sud-Est profitent de l’évolution mondiale, les entreprises recherchant des centres de production alternatifs et complémentaires.

Si 1980 appartenait au Japon et 2025 à la Chine et à l’Inde, le prochain chapitre de l’histoire économique asiatique pourrait appartenir de plus en plus à la partie sud du continent, en particulier à l’Asie du Sud-Est. Une démographie favorable, une urbanisation rapide, l’expansion de la classe de consommateurs et une position stratégique entre l’océan Indien et l’océan Pacifique devraient renforcer le rôle central de la région dans ce que l’on appelle souvent le "siècle asiatique".

Le Vietnam et la Malaisie contribuent de manière significative à cette évolution, indique l'article.

VNA/CVN