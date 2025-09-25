IA : le chinois Alibaba et l'américain Nvidia s'allient dans la technologie

Le géant chinois de l'internet Alibaba a annoncé mercredi 24 septembre une "collaboration ma jeure" avec le fabricant américain de semi-conducteurs Nvidia dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) appliquée notamment aux robots humanoïdes.

Le titre Alibaba a par ailleurs bondi de plus de 9% à la Bourse de Hong Kong, suite à des déclarations de son directeur général Eddie Wu assurant que l'entreprise allait renforcer ses investissements dans l'IA.

En février, le géant chinois avait annoncé un investissement d'au moins 380 milliards de yuans (45 milliards d'euros) dans l'IA et le cloud sur trois ans. "Nous avançons activement avec ce plan d'investissement, et nous prévoyons d'aller plus loin", a affirmé mercredi 24 septembre Eddie Wu, des propos qui ont fait s'envoler l'action Alibaba.

Acteur central du développement de l'intelligence artificielle, Nvidia est devenu un enjeu stratégique au cœur de la rivalité entre Pékin et Washington en matière de technologie.

Les États-Unis interdisent l'exportation vers la Chine des produits les plus avancés de l'entreprise californienne - des types de puces jugées cruciales pour l'actuelle révolution de l'IA générative. Géant du commerce en ligne en Chine, Alibaba a annoncé son partenariat avec Nvidia dans le domaine de l'IA physique.

Sa branche cloud (informatique dématérialisée) a ainsi intégré "l'ensemble de la suite logicielle Nvidia Physical AI, marquant une collaboration majeure dans ce domaine".

Cette initiative offre aux développeurs "une plateforme complète" pour "accélérer les avancées en matière de robotique humanoïde et de solutions d'IA physique", selon un communiqué de l'entreprise.

L'IA physique permet aux machines autonomes de percevoir, de comprendre et d'effectuer des actions complexes dans le monde réel, selon le site internet de Nvidia.

Alibaba a annoncé le partenariat lors de son forum annuel des développeurs à Hangzhou (Est de la Chine), en présence de dirigeants d'Alibaba Cloud Intelligence et de Nvidia.

