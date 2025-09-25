Wall Street termine en baisse, souffle après des records

La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi 24 septembre, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,33% et l'indice élargi S&P 500 de 0,28%, marquant la fin d'une course aux records. "Il semble que certains investisseurs aient décidé de retirer leur argent du marché ou bien de se repositionner", explique Christopher Low, de FHN Financial.

"Il y a un manque de conviction" à Wall Street, résument pour leur part les analystes de Briefing.com. Surtout, "la pression continue sur certaines mégacapitalisations et valeurs technologiques", empêchant le marché d'avancer, ajoutent-ils.

Une partie des "Sept Magnifiques" - le surnom donné aux géants du secteur technologique- ont en effet terminé dans le rouge, à l'instar du géant des semiconducteurs Nvidia (-0,82%), Apple (-0,83%), Amazon (-0,23%) ou encore Alphabet (-1,80%), maison-mère de Google.

Côté indicateurs économiques, la séance a été pauvre en catalyseurs, mis à part les ventes de maisons neuves qui ont augmenté en août aux États-Unis et dépassé les attentes du marché.

Les investisseurs attendent jeudi la publication des allocations hebdomadaires de chômage, ainsi qu'une révision annuelle des chiffres récents du PIB. Surtout, ils scruteront dans les détails l'indice PCE vendredi 26 septembre, mesure d'inflation privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Ces chiffres "pourraient avoir une influence" sur les futures baisses de taux de l'institution monétaire, selon M. Low. Mardi 23 septembre, le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a mis en garde contre des baisses "trop soutenues" des taux directeurs, qui feraient déraper l'inflation.

Selon lui, les taux d'intérêt sont actuellement "au bon niveau pour réagir aux évolutions économiques potentielles", dans une fourchette comprise entre 4,00% et 4,25%. Pour le moment, les acteurs du marché prévoient deux autres baisses de taux -d'un quart de point chacune- avant la fin de l'année, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à échéance dix ans se tendait vers 20h15 GMT à 4,14%, contre 4,11% à la clôture mardi 23 septembre.

Au tableau des valeurs, le fabricant de semiconducteurs Micron a perdu du terrain (-2,82% à 161,71 dollars) malgré des résultats trimestriels bien au-dessus des attentes du marché. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions pour le premier trimestre.

Autre grand nom du secteur, Intel a progressé (+6,41% à 31,22 dollars) après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles l'entreprise aurait approché Apple dans le cadre d'un possible investissement.

Intel, acteur historique des puces informatiques, est sous pression depuis des mois et essaie de rattraper son retard dans l'intelligence artificielle (IA) par rapport à ses concurrents désormais dominants, Nvidia en tête. Ce dernier a d'ailleurs annoncé la semaine dernière s'apprêter à acquérir une participation de l'ordre de 5 milliards de dollars au capital de son rival en difficulté.

Le géant chinois de l'internet Alibaba s'est envolé (+8,22% à 176,48 dollars) après avoir annoncé mercredi 24 septembre une "collaboration majeure" avec Nvidia dans le domaine de l'IA, appliquée notamment aux robots humanoïdes.

La société minière Lithium America a été propulsée (+95,60% à 6,00 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le gouvernement américain chercherait à acquérir une participation au sein du groupe.

