Le PCV marque de son empreinte la Conférence internationale des partis politiques d’Asie

Le Vietnam accueillera en 2028 la 14 e Assemblée plénière de l’ICAPP, une responsabilité confiée au Parti communiste du Vietnam (PCV) avec le soutien des partis membres, qui témoigne de son rôle actif dans le dialogue politique multilatéral et la promotion de la paix et de la coopération en Asie.

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Photo : VNA/CVN

Le fait que le Parti communiste du Vietnam (PCV) ait été choisi par les partis politiques membres pour accueillir la 14e Assemblée plénière de la Conférence internationale des partis politiques d’Asie (ICAPP) en 2028 constitue un jalon important, témoignant du prestige, de la position et des contributions actives et responsables du PCV aux mécanismes de coopération multilatérale entre partis politiques dans la région.

Cette confiance offre également au Vietnam l’occasion de continuer à jouer un rôle de passerelle, de promouvoir le dialogue, de consolider la confiance politique et de renforcer la coopération en faveur de la paix, de la stabilité et du développement en Asie.

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Du 4 au 7 novembre, à Séoul, en République de Corée, s’est tenue la 13e Assemblée plénière de l’ICAPP, coorganisée par le Parti démocrate (DP) et le Parti du pouvoir au peuple (PPP) de la République de Corée. L’événement a réuni des représentants de 83 délégations de partis politiques issus de 36 pays. La délégation du PCV, conduite par Ngô Lê Van, vice-ministre des Affaires étrangères, a pris part activement aux différentes activités de la conférence. Elle est notamment intervenue lors de la première séance plénière, a présidé la quatrième séance de discussion plénière, a reçu le mandat de pays hôte de la prochaine assemblée en 2028 et a participé à la conférence de presse organisée à l’issue de la rencontre.

Placée sous le thème "Reconstruire la confiance dans un monde en mutation", la conférence a porté sur le rôle des partis politiques dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement durable, le renforcement de la démocratie et de la gouvernance, le développement de l’intelligence artificielle au service de la prospérité commune ainsi que la lutte contre le changement climatique.

Dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence stratégique, des conflits, du protectionnisme et des tendances à la fragmentation, les participants ont souligné la nécessité de renforcer le dialogue, de consolider la confiance et de réduire les divergences entre les partis politiques. Ils ont également mis en avant le rôle de l’ICAPP dans la mise en relation des partis politiques, la recherche de consensus et la promotion d’une coopération concrète face aux défis communs de la région et du monde.

Lors de la première séance plénière, Ngô Lê Van a estimé que le monde traversait une période de profondes mutations : les pays étaient de plus en plus interdépendants, tout en étant confrontés à des risques accrus de division et de polarisation. Selon lui, reconstruire la confiance ne signifie pas effacer les divergences, mais créer les conditions nécessaires au dialogue, à la recherche de convergences et à la coopération dans un esprit de respect mutuel.

Dans cette perspective, le chef de la délégation vietnamienne a proposé quatre grandes orientations : renforcer la confiance stratégique afin de jeter des bases politiques solides pour la paix et la stabilité ; consolider la confiance sociale en accordant une attention particulière aux intérêts et aux aspirations légitimes de la population ; orienter les nouveaux moteurs de développement, notamment les sciences, les technologies et l’intelligence artificielle, vers un développement responsable et centré sur l’être humain ; et renforcer le rôle de l’ICAPP dans la mise en relation des partis politiques, la recherche de consensus et la promotion d’une coopération concrète.

Partageant l’expérience du Vietnam, le vice-ministre Ngô Lê Van a souligné que, après avoir traversé une période d’encerclement et d’embargo, le pays avait progressivement surmonté les divergences, élargi ses relations et approfondi son intégration internationale, démontrant ainsi l’importance du dialogue, de la coopération et de la confiance.

À l’aube d’une nouvelle ère de développement, le PCV reste fidèle à la ligne diplomatique d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement. Le Vietnam entend également renforcer son autonomie stratégique, faire des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs de son développement, tout en plaçant le peuple au centre de ses politiques, avec pour objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

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Un moment fort de la conférence a été la réception officielle par le PCV du statut de pays hôte de la 14e Assemblée plénière de l’ICAPP en 2028, avec le soutien marqué des partis politiques membres. Lors de la cérémonie, Ngô Lê Van a affirmé que cette responsabilité constituait à la fois un honneur et un engagement du Vietnam à contribuer au développement de l’ICAPP, dans la continuité de plus de 25 années de participation active du PCV à ce forum.

Le chef de la délégation vietnamienne a souligné l’importance du dialogue sur un pied d’égalité, du respect des différences, du renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération entre les partis politiques. Il a également assuré que le Vietnam travaillerait en étroite coordination avec la direction, le Secrétariat et les membres de l’ICAPP afin d’assurer le succès de cette rencontre, de faire émerger de nouvelles initiatives et de transformer les consensus en actions de coopération concrètes au service d’une Asie pacifique, stable et prospère.

En marge de la conférence, Ngô Lê Van a rencontré Lee Kai Ho, président de l’Alliance parlementaire de l’ICAPP, et Shin Sung Bum, vice-président de cette alliance. À cette occasion, il a félicité les deux partis politiques sud-coréens et l’Alliance parlementaire de l’ICAPP pour le succès de la 13e Assemblée plénière. Il a salué le développement positif du Partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée, soulignant que les relations entre les deux pays reposaient sur des liens étroits, forgés au fil de plusieurs décennies de coopération et d’échanges populaires intenses.

Les communautés vietnamienne en République de Corée et sud-coréenne au Vietnam ne cessent de se développer et constituent un important trait d’union entre les deux peuples, favorisant la compréhension, la confiance et les liens d’amitié.

Sur cette base, le vice-ministre a proposé de valoriser davantage le rôle des partis politiques et des parlementaires dans le développement des relations bilatérales, en renforçant les échanges et la coopération par les canaux du Parti, de l’État, de l’Assemblée nationale et des échanges entre les peuples. Il a également appelé à créer des conditions plus favorables aux citoyens et aux entreprises des deux pays pour vivre, étudier, travailler, investir et mener leurs activités commerciales dans l’autre pays, au bénéfice concret des populations des deux nations.

Les dirigeants de l’Alliance parlementaire de l’ICAPP ont réaffirmé leur soutien à l’organisation par le Vietnam de la 14e Assemblée plénière en 2028 et exprimé leur souhait de poursuivre le renforcement de la coopération avec le Vietnam ainsi que des relations entre les deux pays. Les deux parties ont également échangé sur les orientations et les mesures visant à approfondir leur coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Elles ont souligné l’importance de valoriser les atouts et les complémentarités de chaque partie, d’encourager les entreprises des deux pays à élargir leurs investissements, à développer leurs partenariats et à s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement et de valeur régionales et mondiales, afin de rendre le Partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée toujours plus approfondi, concret et efficace.

Par ailleurs, en marge de la conférence, le chef de la délégation du PCV a eu des échanges avec la direction de l’ICAPP et des représentants de partis politiques membres afin de promouvoir le rôle de l’organisation et les relations de coopération bilatérale, tout en contribuant à la préparation des conditions nécessaires au succès de la 14e Assemblée plénière de l’ICAPP au Vietnam en 2028.

Créée en septembre 2000 à Manille, aux Philippines, l’ICAPP est l’un des principaux forums multilatéraux de partis politiques en Asie. Elle vise à promouvoir le dialogue et la coopération, ainsi qu’à renforcer la compréhension mutuelle entre les partis politiques, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité commune dans la région.

L’Assemblée plénière, principale activité de l’ICAPP, se tient tous les deux ans. Elle réunit un grand nombre de partis membres afin d’échanger des points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, de définir les orientations de coopération et d’adopter les décisions importantes de l’organisation.

VNA/CVN