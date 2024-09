France

Incendiée en 2020, la cathédrale de Nantes rouvrira au public fin septembre 2025

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, touchée par un incendie criminel en 2020, rouvrira partiellement ses portes au public le dimanche 29 septembre 2025, a-t-on appris mardi 10 septembre auprès de la conservatrice régionale des monuments historiques et de l’évêque du diocèse de Nantes.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La fête sera belle quand rouvriront les portes de la cathédrale et qu’en retentiront les cloches", a déclaré l’évêque de Nantes Mgr Percerou, lors d’une visite du chantier de restauration de l’édifice en présence du préfet de Loire-Atlantique.

Selon Mgr Percerou, cette date a été choisie pour sa proximité avec le 30 septembre, traditionnelle "fête de la dédicace" de l’édifice (jour où elle a été ouverte au culte pour la première fois).

Un "itinéraire spirituel et culturel" de la cathédrale, destiné aux fidèles comme aux visiteurs, sera notamment dévoilé à cette occasion.

Fermée au public après l'incendie criminel survenu le 18 juillet 2020, la cathédrale a subi d’importants travaux de dépollution, préalable au chantier de restauration qui a démarré à la fin de l’année 2023.

La rénovation du choeur et du bras sud du transept sont en cours. Des travaux d’électricité, de sécurité et d’accessibilité ont également été entrepris à cette occasion.

La rénovation du massif occidental (au niveau de l’entrée principale), partie la plus durement touchée par les flammes, ne débutera qu’au printemps 2025. Elle se poursuivra sur plus de deux ans, sans compter l’installation d’un nouveau grand orgue et d’une nouvelle verrière, qui font l’objet d’une concertation.

Les réflexions s’orientent pour cette dernière vers une création contemporaine dans la mesure où cette cathédrale est la première de France à avoir accueilli des vitraux de cette nature, entre les années 1950 et 1980.

La porte centrale de la cathédrale restera fermée au public qui entrera par les portes latérales tandis qu’une boîte recouvrira entièrement le chantier du massif occidental pour limiter la poussière et les nuisances sonores.

L’État, propriétaire de l’édifice, finance entièrement ces travaux à hauteur de 32 millions d’euros.

AFP/VNA/CVN