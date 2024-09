La Thaïlande prévoit de moderniser les quais du Sud

Le ministère thaïlandais des Transports a ordonné au Département de la marine d'accélérer ses projets visant à améliorer la connectivité maritime entre les provinces de la mer d'Andaman dans le but de stimuler les activités économiques dans la région.

>> "Prison dorée" pour les premiers touristes étrangers de retour en Thaïlande

>> À Phuket, île "fantôme" faute de touristes, la résistance s'organise

>> La Thaïlande accueille ses premiers visiteurs internationaux sans quarantaine

Photo : Aseannow/CVN

Selon le vice-ministre des Transports, Manaporn Charoensri, un projet d'un investissement de 740 millions de THB (21,7 millions d’USD) sera mis en œuvre dans le cadre d'une nouvelle initiative lancée par le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra et le ministre des Transports Suriya Jungrungreangkit pour améliorer l'infrastructure logistique de la région et stimuler le tourisme.

Il verra la construction de deux nouveaux quais, à savoir le quai de ferry d'Ao Po à Phuket et le quai de Tha Len à Krabi, en plus des rénovations du quai de Manoh et du quai de Chong Lard dans le district de Koh Yao à Phangnga.

Manaporn Charoensri a déclaré qu'une fois terminés, les quais permettront une liaison maritime sans faille entre Phuket, Phangnga et Krabi, connue sous le nom de Triangle d'Andaman.

Selon Manaporn Charoensri, bien que la région soit connue pour son potentiel économique et touristique élevé, elle manque d'un port majeur, ce qui signifie qu'elle ne pourrait soutenir ni le trafic maritime actuel ni les futurs développements axés sur les transports.

De nouveaux quais pourraient contribuer à réduire le temps de trajet entre Phuket et Krabi de trois heures et demie par voie terrestre à deux heures. Une nouvelle ligne de ferry contribuera aux revenus locaux, conformément à la politique du gouvernement, a déclaré Manaporn Charoensri.

Kritpetch Chaichuay, directeur du département maritime, a déclaré que 360 millions de THB de fonds restants des années fiscales 2024-2026 ont été alloués aux projets de la province de Phangnga, dont 175 millions de THB pour Manoh Pier et 185 millions de THB pour Chong Lard Pier.

Le ministère de la Marine thaïlandais est actuellement à la recherche d'entrepreneurs et la construction des deux jetées du district de Koh Yao à Phangnga devrait débuter cette année. Parallèlement, le financement de deux autres projets - la jetée d'Ao Po à Phuket, d'un montant de 280 millions de THB, et la jetée de Tha Len à Krabi, d'un montant de 100 millions de THB - sera inclus dans le budget de l'année prochaine. Ils devraient être achevés en 2027.

VNA/CVN