Le bilan des inondations dans le Sud du Maroc grimpe à au moins 18 morts

Photo : AFP/VNA/CVN

Au moins 18 personnes dont trois étrangers ont péri dans des inondations provoquées ce week-end par des pluies torrentielles exceptionnelles dans le sud du Maroc, et quatre autres sont activement recherchées, a indiqué lundi 9 septembre au soir le ministère de l'Intérieur dans un nouveau bilan.

Dix personnes ont péri dans la province de Tata (Sud), trois à Errachidia (sud-est) dont un Péruvien et un Canadien, deux à Tiznit (Sud-Ouest), deux à Tinghir (Sud-Est) dont un Espagnol, et une à Taroudant (Sud-Ouest), a détaillé le ministère dans un bilan actualisé.

Le ministère n'a pas précisé si les ressortissants étrangers étaient des touristes. Les recherches se poursuivent pour retrouver quatre personnes disparues dans la province de Tata, selon la même source.

De fortes pluies accompagnées de crues et d'inondations se sont abattues de vendredi 6 septembre à dimanche 8 septembre dans des localités principalement semi-arides, selon Direction générale de la météorologie au Maroc (DGM). Un phénomène "exceptionnel" dû à la montée "d'une masse d'air tropical extrêmement instable", a expliqué la DGM.

La région de Ouarzazate, à 500 km au sud de Rabat, a reçu vendredi 47 mm d'eau en trois heures, et jusqu'à 170 mm entre samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre à Tagounite, près de Zagora, non loin de la frontière algérienne, avait indiqué la même source.

"Le volume des précipitations enregistrées en deux jours est équivalent à celui que connaissent ces régions en temps normal durant toute une année", a souligné dimanche soir 8 septembre le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Rachid El Khalfi.

En Algérie voisine, un front pluvieux de violence similaire a touché des zones désertiques, d'après la Protection civile algérienne. Deux personnes emportées par les eaux étaient recherchées dimanche soir 8 septembre à Tamanrasset, à environ 2.000 km au sud d'Alger et à El Bayadh, à 600 km au sud-ouest d'Alger, selon la Protection civile.

AFP/VNA/CVN