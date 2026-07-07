Les fruits vietnamiens sont de plus en plus prisés en Chine

Selon les médias chinois, les fruits vietnamiens affirment de plus en plus leur position sur le marché chinois.

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Photo : Quang Hung/VNA/CVN

Ce succès s'explique notamment par une hausse importante de la demande de consommation, l'amélioration continue du système logistique transfrontalier ainsi que les politiques de facilitation des échanges commerciaux mises en place entre les deux pays.

Le journal Economic Daily rapporte qu'en pleine saison estivale, les marchés de gros et les magasins de fruits de Nanning, dans la région autonome du Guangxi, regorgent de fruits importés de l'ASEAN. Le durian, le mangoustan et surtout le litchi vietnamien y occupent une place de choix et attirent de nombreux consommateurs.

Le durian Monthong se vend entre 20 et 25 yuans (environ 3 à 3,7 dollars) les 500 grammes, contre 13 à 16 yuans pour le mangoustan.

Grâce à sa proximité géographique avec le Vietnam, le Guangxi conserve son rôle de principale porte d'entrée des fruits tropicaux en Chine. Les statistiques montrent qu'un durian importé sur deux passe par les douanes de la région.

Les médias chinois soulignent également que le litchi figure parmi les fruits de saison les plus appréciés des consommateurs chinois. Avec le durian, le fruit du dragon, la banane et d'autres fruits tropicaux, les produits fruitiers vietnamiens contribuent à diversifier l'approvisionnement du marché chinois, fort de plus de 1,4 milliard de consommateurs.

La directrice adjointe du Service du commerce du Guangxi, Zhu Yanling, a indiqué qu'en 2025, les importations de fruits de l'ASEAN via les postes-frontières locaux a dépassé 40 milliards de yuans (environ 5,9 milliards de dollars), soit une hausse de 20% sur un an, représentant plus d'un tiers du total national. Pour les cinq premiers mois de l'année 2026, le volume a atteint 1,25 million de tonnes, marquant une croissance de 13,5% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les analyses de la presse chinoise précisent que la mise en œuvre de la version 3.0 de la Zone de libre-échange Chine - ASEAN, combinée aux retombées de l'Accord de partenariat économique régional global (RCEP), apporte un nouvel élan au commerce de ces produits. Dans ce contexte, le Vietnam s'impose comme un partenaire d'approvisionnement indispensable.

Photo : VNA/CVN

Ces dernières années, le Guangxi a investi pour moderniser ses infrastructures au poste frontalier de Youyi Guan, au port de Qinzhou et à l'aéroport de Nanning Wuxu, créant 12 points de contrôle par voies routière, maritime, ferroviaire et aérienne. Les douanes de Nanning ont également instauré une "voie verte" et des inspections intelligentes, réduisant le temps de dédouanement de 40%.

De plus, le développement continu de la chaîne logistique du froid, avec des navires frigorifiques dédiés, des conteneurs réfrigérés et un réseau moderne d'entrepôts frigorifiques, permet de raccourcir les délais de transport, de limiter les pertes et de garantir la qualité des fruits frais tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

L’optimisation continue de la logistique et l’intensification des activités de promotion commerciale créent des conditions favorables pour que les fruits vietnamiens élargissent leur part de marché en Chine, stimulant ainsi la croissance des échanges agricoles bilatéraux.

VNA/CVN