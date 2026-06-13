Du cash au clic : le Vietnam accélères son passage au numérique financier

Avec le lancement de la Journée de la finance numérique le 16 juin 2026, le pays entend promouvoir les paiements intelligents, renforcer l’inclusion financière et moderniser les services bancaires.

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Avec l’objectif de bâtir un écosystème financier numérique plus sûr, accessible et adapté aux nouvelles habitudes de consommation, après sept ans de mise en œuvre du programme “Journée sans espèces”, organisé chaque année le 16 juin, le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de bâtir un écosystème de finance numérique inclusif, sûr et durable.

Rebaptisée “Journée de la finance numérique 2026” et étendue jusqu’au mois de septembre, l’initiative entend promouvoir les paiements intelligents, élargir l’accès aux services financiers pour les citoyens et les entreprises, tout en soutenant la consommation moderne et le commerce numérique. Cette transformation reflète la place croissante de la finance numérique comme infrastructure essentielle de l’économie numérique et moteur de croissance.

Photo ; VNA/CVN

Promouvoir le commerce électronique

Fin 2025, le pays recensait plus de 25,2 milliards de transactions sans numéraire, représentant une valeur totale de plus de 362 millions de milliards de dôngs. Selon M. Tuân, l’édition 2026 poursuit un objectif plus ambitieux : promouvoir l’inclusion financière afin que les habitants des zones urbaines comme les commerçants des marchés traditionnels puissent accéder à des services financiers transparents, sûrs et efficaces.

La BEV poursuit parallèlement l’amélioration du cadre juridique et le développement d’infrastructures nationales de paiement sécurisées et harmonisées. Les autorités accélèrent également l’utilisation des données démographiques et de l’identification électronique afin de faciliter l’accès rapide aux services bancaires pour les particuliers et les entreprises. Parmi les mesures prioritaires figure la transition vers des codes QR normalisés pour les paiements, appelés à remplacer progressivement les QR de simples virements bancaires dans les points de vente et les marchés traditionnels. Cette évolution devrait contribuer à standardiser les données de transaction, renforcer la transparence et améliorer la gestion financière.

Le Vietnam élargit également les connexions de paiement bilatéral par QR avec plusieurs pays de la région. Après la mise en place des paiements transfrontaliers entre le Vietnam et la Chine, les dépenses des touristes chinois au Vietnam ont fortement progressé, passant de quelques centaines de millions de dôngs par jour à plusieurs milliards, selon la BEV.

À Hô Chi Minh-Ville, les autorités locales misent sur la modernisation du commerce et le développement du commerce électronique afin de soutenir l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres. Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service municipal de l’industrie et du commerce, a indiqué que la ville élaborait actuellement sa stratégie de développement commercial pour la période 2026-2030 ainsi qu’un plan spécifique pour le commerce électronique à l’horizon 2030.

Le programme promotionnel “Shopping Season” figure parmi les priorités afin de stimuler la consommation et de renforcer le modèle associant tourisme et achats pour attirer davantage de visiteurs internationaux. Si les paiements sans espèces progressent rapidement dans les grandes enseignes de distribution, leur déploiement dans les marchés traditionnels et les petits commerces reste plus complexe en raison des réalités spécifiques des commerçants. Les autorités privilégient ainsi une approche progressive, fondée sur des projets pilotes menés en coopération avec plusieurs quartiers et communes de Hô Chi Minh-Ville.

Un écosystème financier moderne et inclusif

Plusieurs entreprises et organisations financières considèrent par ailleurs le Vietnam comme l’un des marchés les plus dynamiques de la région dans le domaine des paiements numériques. Le taux de paiements sans contact sur le réseau Visa au Vietnam est passé d’environ 50% il y a trois ans à près de 80% aujourd’hui, illustrant l’accélération de la transformation numérique dans les secteurs bancaire, financier et de la consommation.

Le lancement de la Journée de la finance numérique s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de finance inclusive pour la période 2026-2030, récemment adoptée par le gouvernement. Celle-ci prévoit la mise en place d’un écosystème financier moderne, sûr et inclusif au service des citoyens et des entreprises.

Cette stratégie a pour objectif global de créer un système financier moderne, sécurisé et accessible à tous, contribuant à améliorer les conditions de vie de la population et à garantir que personne ne soit laissé de côté dans le processus de développement, selon la Décision N°928 du Premier ministre, en date du 25 mai dernier.

Il s’agit de garantir à tous les citoyens et à toutes les entreprises, en particulier aux groupes prioritaires, un accès équitable et complet aux produits et services financiers, afin qu’ils puissent pleinement bénéficier des acquis du développement économique et social.

Concrètement, la stratégie vise à ce que, d’ici 2030, 95% de la population âgée de 15 ans et plus dispose d’un compte auprès d’une banque ou d’un autre établissement agréé. Au moins 30% des adultes devraient disposer d’un compte d’épargne auprès d’un établissement de crédit ou d’une succursale de banque étrangère, tandis qu’au moins 300.000 petites et moyennes entreprises devraient avoir accès au crédit bancaire.

L’encours des crédits destinés au développement agricole et rural devrait représenter environ 25% de l’encours total des crédits à l’économie. Les recettes du secteur des assurances devraient, quant à elles, atteindre entre 3,3% et 3,5% du PIB.

La stratégie cible l’ensemble des citoyens et des entreprises, avec une attention particulière portée aux populations vivant dans les zones rurales, reculées, frontalières, insulaires ou de minorités ethniques, ainsi qu’aux ménages pauvres, aux étudiants, aux coopératives et aux petites et moyennes entreprises.

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs mesures prioritaires ont été définies, notamment le perfectionnement du cadre juridique, le développement des fournisseurs de services financiers et des canaux de distribution modernes, la modernisation des infrastructures numériques ainsi que la promotion de la finance durable, climatique et inclusive.

La stratégie encourage également les établissements de crédit, les succursales de banques étrangères et les fournisseurs de services financiers à privilégier les financements destinés aux projets verts et circulaires, à appliquer des normes environnementales, sociales et de gouvernance, et à développer des produits financiers verts afin de faciliter l’accès au crédit pour les particuliers et les entreprises engagés dans la transition écologique.

Thê Linh/CVN



