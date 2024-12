Les exportations thaïlandaises en 2024 devraient atteindre un niveau record

Les exportations thaïlandaises sont en passe d’atteindre un niveau historique de 300 milliards d'USD cette année, en hausse de 5,2% sur un an, selon le ministère du Commerce.

La valeur des exportations a atteint 25,6 milliards d'USD en novembre, marquant le cinquième mois consécutif de croissance avec une augmentation de 8,2% sur un an. Cette croissance a été principalement tirée par les produits liés à la technologie, en particulier les ordinateurs, les équipements et les composants, soulignant le passage mondial à l’ère numérique.

Selon Poonpong Naiyanapakorn, directeur général du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales, les exportations de biens liés à la fabrication continuent de bien se porter, soutenues par des ajustements proactifs de divers pays pour faire face à la nouvelle dynamique commerciale et aux défis géopolitiques potentiels. La demande mondiale de produits agricoles et alimentaires thaïlandais a également contribué de manière significative à la bonne performance des exportations.

En termes de secteurs, les exportations de produits agricoles et agro-industriels ont augmenté de 5,7% en glissement annuel en novembre, marquant le cinquième mois consécutif de croissance.

Dans le même temps, les exportations de produits industriels ont augmenté de 9,5% en glissement annuel en novembre, marquant le huitième mois consécutif de croissance. Entre janvier et novembre de cette année, les exportations de produits industriels ont augmenté de 5,5%.

En termes de marchés, les exportations vers les marchés primaires, notamment les États-Unis, la Chine, l'UE ainsi que le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam, ont montré une amélioration, tandis que les exportations vers le Japon et les cinq autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont chuté.

Dans le même temps, les importations en novembre ont augmenté de 0,9% en glissement annuel pour atteindre 25,8 milliards d'USD, ce qui a entraîné un déficit commercial de 224 millions d'USD.

Au cours de ces 11 derniers mois, les exportations ont augmenté de 5,1% en glissement annuel pour atteindre 275,7 milliards d'USD, tandis que les exportations hors or, produits pétroliers et armes ont augmenté de 4,9%. Les importations ont augmenté de 5,7% sur un an pour atteindre 282 milliards d'USD, ce qui a entraîné un déficit commercial de 6,27 milliards d'USD.

Chaichan Charoensuk, président du Conseil national des expéditeurs thaïlandais, a déclaré que même si les exportations atteindront un niveau record, des défis persistants subsistent, notamment les tensions géopolitiques et le ralentissement économique dans l'Union européenne. Le principal défi pour les entreprises thaïlandaises l'année prochaine sera de réduire les coûts de production, a-t-il ajouté.

