L'entreprise xAI d'Elon Musk lève 6 milliards d'USD

xAI, la société d'Elon Musk spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a levé six milliards d’USD dans le cadre d'un tour de financement de série C, a rapporté mercredi 25 décembre TechCrunch.

Ces nouvelles liquidités, qui s'ajoutent à la tranche de six milliards d’USD levée par xAI en mai dernier, portent le total des fonds levés à douze milliards d’USD.

La société a annoncé cette semaine qu'Andreessen Horowitz, BlackRock, Fidelity, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital, Nvidia, AMD et d'autres y ont participé, selon TechCrunch.

Kingdom Holdings, la société holding d'investissement saoudienne, a investi environ 400 millions d’USD dans ce tour de financement, d'après son dossier public. Il révèle également que xAI est désormais évaluée à 45 milliards d’USD, soit près du double de son évaluation précédente.

Selon le Financial Times, seuls les investisseurs ayant soutenu xAI lors de sa précédente levée de fonds ont été autorisés à y participer.

"Le modèle le plus puissant de xAI à ce jour (...) est en cours de formation et nous nous concentrons désormais sur le lancement de nouveaux produits innovants pour les consommateurs et les entreprises", a indiqué xAI dans un communiqué. "Les fonds provenant de ce tour de financement seront utilisés pour accélérer davantage notre infrastructure de pointe, expédier des produits révolutionnaires (...) et accélérer (...) la recherche et le développement".

Elon Musk a créé xAI l'année dernière. Peu après, la société a lancé Grok, un modèle d'IA générative phare qui alimente un certain nombre de fonctionnalités sur X, notamment un chatbot accessible aux abonnés X Premium et aux utilisateurs non payants dans certaines régions.

Anthropic a récemment obtenu quatre milliards d’USD d'Amazon, ce qui porte son investissement total à 13,7 milliards d’USD, tandis qu'OpenAI a levé 6,6 milliards d’USD en octobre, ce qui porte son investissement total à 17,9 milliards d’USD.

Les mégadonnées comme celles d'OpenAI et d'Anthropic ont porté l'activité de capital-risque dans le domaine de l'IA à 31,1 milliards d’USD à travers plus de 2.000 opérations au troisième trimestre 2024, selon les données de PitchBook.

