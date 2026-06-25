Patrouille conjointe sur la frontière Vietnam - Laos

Le 25 juin, le poste de garde-frontière de Huong Phung, rattaché au Commandement des Garde-frontières de la province de Quang Tri (Vietnam), a coordonné une mission de patrouille conjointe avec les compagnies de garde-frontière 320 et 321 relevant du Commandement militaire de la province de Savannakhet (Laos).

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Photo : VNA/CVN

Cette opération conjointe s'est déroulée sur les segments frontaliers s’étendant de la borne nationale 593 à la 594, ainsi que de la borne 597 à la 598.

Cette activité, réalisée conformément au plan de coopération entre les forces de protection frontalière des deux pays, vise à intensifier la gestion et la protection rigoureuse de la ligne de démarcation. Elle permet de détecter et de prévenir les infractions juridiques, contribuant ainsi fermement au maintien de la souveraineté territoriale sacrée et de la sécurité nationale de chaque État.

Les forces ont inspecté l'état des bornes et effectué le débroussaillage nécessaire pour assurer une visibilité optimale dans ces secteurs. Elles ont contrôlé l'ordre social, en se concentrant sur la lutte contre l'immigration clandestine, la contrebande, le trafic de stupéfiants et la criminalité transfrontalière. Elles confirment que la situation politique et sécuritaire reste globalement stable au sein de la zone.

Le lieutenant-colonel Nguyên Van Bang, commissaire politique adjoint du poste de Huong Phung, a précisé que malgré une chaleur accablante et un relief montagneux complexe, les membres du poste ont accompli leur mission avec une haute responsabilité.

À cette occasion, les commandants des deux parties ont convenu de maintenir l'échange régulier d'informations et de sensibiliser les résidents locaux au strict respect des documents juridiques frontaliers, afin de bâtir ensemble une zone de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.

VNA/CVN