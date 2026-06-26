Examen de la demande d’adhésion du Vietnam à l’ITA2 à Genève

Le Comité des participants à l’Accord sur les technologies de l’information élargi (Information Technology Agreement Expansion - ITA2) a récemment tenu sa réunion officielle au siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à Genève. Parmi les principaux points à l’ordre du jour figurait l’examen de la décision du Vietnam d’engager son processus d’adhésion à cet accord plurilatéral.

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Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la réunion, Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a présenté les progrès réalisés depuis l’annonce officielle de l’intention du Vietnam de rejoindre l’ITA2, faite lors de la réunion informelle du Comité le 15 avril dernier.

Il a indiqué que le Secrétariat de l’OMC organiserait, en juillet 2026, un programme d’assistance technique à l’intention des ministères et organismes vietnamiens concernés afin d’accompagner l’élaboration de la liste des engagements du Vietnam dans le cadre de son adhésion à l’accord.

Auparavant, le Vietnam avait adressé une note officielle au directeur général de l’OMC ainsi qu’aux organes compétents de l’organisation afin de solliciter le lancement formel des négociations d’adhésion à l’ITA2.

Lors de la réunion, la délégation vietnamienne a réaffirmé la haute importance qu’elle attache à l’ITA2, considéré comme un instrument de promotion de la libéralisation du commerce des produits des technologies de l’information. Cet accord contribue également à réduire les coûts, à faciliter l’accès aux technologies et à stimuler l’innovation à l’échelle mondiale.

Le Vietnam a également mis en avant les progrès remarquables accomplis ces dernières années dans le secteur des technologies de l’information, qui lui ont permis de devenir l’un des principaux centres régionaux de production et d’exportation de produits électroniques et de haute technologie. Conscient des avantages d’une intégration plus poussée aux mécanismes internationaux de coopération dans ce domaine, le pays a décidé d’engager officiellement les négociations en vue de son adhésion à l’ITA2.

Cette démarche témoigne de l’esprit proactif du Vietnam et de son engagement à contribuer activement et de manière responsable au renforcement du système commercial multilatéral fondé sur les règles de l’OMC.

Les membres du Comité, notamment les États-Unis, l’Union européenne, la Chine, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, Singapour, Hong Kong (Chine), le Taipei chinois, la Thaïlande et la Suisse, ont salué la décision du Vietnam de rejoindre l’ITA2 ainsi que les progrès accomplis depuis la réunion d’avril.

Photo : VNA/CVN

Ils ont souligné que le Vietnam constituait un partenaire important dans des chaînes d’approvisionnement mondiales en produits des technologies de l’information, estimant que son adhésion à l’accord représenterait un jalon significatif. Les membres ont également exprimé leur disponibilité à accompagner le Vietnam et à coopérer étroitement avec lui tout au long des prochaines négociations.

Le président du Comité a, pour sa part, salué la décision de Hanoï d’entamer ce processus de négociation et exprimé l’espoir de voir le Vietnam franchir rapidement des étapes substantielles dans les négociations.

À cette occasion, Pham Quang Huy a réaffirmé que le Vietnam mènerait les négociations dans un esprit de responsabilité, de coopération et de dialogue constructif, tout en souhaitant poursuivre des consultations étroites avec les autres membres.

VNA/CVN