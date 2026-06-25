Tô Lâm reçoit l’ambassadeur sud-coréen Choi Young Sam en fin de mission

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, le 25 juin à Hanoï, l’ambassadeur sud-coréen, Choi Young Sam, venu lui faire ses adieux à l’occasion de la fin de son mandat.

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Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a hautement apprécié les contributions importantes de l’ambassadeur au développement des relations entre les deux pays. Il a souligné que l’évolution remarquable des relations bilatérales reflétait les liens étroits et la vision commune de développement tournée vers l’avenir. Il a affirmé que les deux pays étaient devenus des partenaires fiables, coopérant étroitement à un niveau stratégique, tout en étant des amis proches se comprenant mutuellement.

Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de consolider davantage les relations politiques et de promouvoir une coopération concrète dans les domaines de la défense et de la sécurité, à la hauteur du cadre du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre le développement des relations économiques afin d’atteindre l’objectif de 150 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030. Il a appelé à créer de nouvelles percées dans des secteurs à fort potentiel tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables et les semi-conducteurs, tout en mettant en œuvre efficacement le nouveau pilier de coopération consacré aux sciences et aux technologies afin de générer de nouveaux moteurs de croissance.

Tô Lâm a également proposé de renforcer la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, du travail ainsi que la coopération décentralisée.

Il s’est déclaré convaincu que, quelles que soient ses futures fonctions, Choi Young Sam continuerait à mettre à profit sa précieuse expérience pour promouvoir le développement des relations bilatérales.

À cette occasion, Tô Lâm a adressé ses salutations amicales et ses meilleurs vœux au président sud-coréen Lee Jae-myung et à son épouse.

Pour sa part, l’ambassadeur Choi Young Sam a remercié sincèrement les dirigeants vietnamiens ainsi que les ministères et organismes concernés pour leur soutien tout au long de son mandat. Il s’est dit honoré d’avoir été témoin des importantes réalisations du Vietnam et d’avoir contribué au renforcement du Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a notamment souligné que la République de Corée demeurait le premier investisseur étranger au Vietnam avec un capital cumulé de 101 milliards de dollars à la fin du mois de mai 2026. Elle se classe également au deuxième rang pour les échanges touristiques, avec plus de cinq millions de visites réciproques enregistrées en 2025, et au troisième rang pour le commerce bilatéral, dont le volume a atteint 89 milliards de dollars en 2025, avec l’objectif de franchir prochainement le seuil des 100 milliards de dollars.

Le diplomate a affirmé que la République de Corée attachait une grande importance à sa coopération avec le Vietnam et souhaitait approfondir davantage les relations bilatérales, notamment dans les domaines où elle dispose d’atouts et où le Vietnam présente des besoins croissants, tels que les sciences et technologies, la transformation numérique et l’innovation.

Il a réaffirmé que la République de Corée resterait un partenaire fiable et un compagnon de route du Vietnam dans la réalisation de ses objectifs de développement.

Choi Young Sam a enfin souhaité que les ministères et organismes compétents des deux pays poursuivent la mise en œuvre efficace des accords conclus entre les hauts dirigeants, intensifient les échanges de délégations à tous les niveaux, approfondissent le pilier économique, développent le nouveau pilier de coopération scientifique et technologique, favorisent les échanges entre les peuples et créent des conditions favorables aux communautés et aux entreprises des deux pays.

Il a assuré qu’il continuerait à œuvrer activement au renforcement des relations entre le Vietnam et la République de Corée.

VNA/CVN