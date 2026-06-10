Un projet de promotion du patrimoine et de la gastronomie sur les plateformes numériques

Le 9 juin, le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville a tenu une réunion consacrée à la mise en œuvre d’un programme de promotion de la gastronomie urbaine sur la plateforme TikTok.

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Lors de cette réunion, Nguyên Ngoc Hôi, directeur adjoint du Service municipal de la culture et des sports, a indiqué que ce programme vise à utiliser différents moyens de communication afin de promouvoir la culture, le sport et le tourisme de la ville.

Photo : CTV/CVN

L’objectif est de mettre en valeur les caractéristiques les plus représentatives de chaque localité afin de renforcer son identité. Cette initiative permettra également aux territoires concernés de développer davantage leur économie et d’élargir la commercialisation de leurs produits grâce aux plateformes de commerce électronique.

Dans un premier temps, le programme intitulé "Toucher le patrimoine" (Cham Di San) devrait être déployé dans trois quartiers : Sài Gòn, Bên Thành et Cho Lon. Ces zones concentrent de nombreux sites patrimoniaux, ouvrages architecturaux, richesses culturelles et particularités emblématiques de Hô Chi Minh-Ville.

Selon M. Hôi, les autorités locales sont les mieux placées pour identifier les lieux adaptés aux diffusions en direct (livestreams), les monuments à promouvoir ainsi que les spécialités culinaires à présenter. C’est pourquoi l’ensemble des contenus prévus devra être discuté avec les collectivités locales afin d’être examiné, ajusté et complété si nécessaire.

Outre le contenu, une attention particulière devra être accordée aux questions de sécurité et de sûreté.

Pham Minh Trang, directrice des partenariats stratégiques de TikTok Vietnam, a précisé que le programme combinera des vidéos courtes et des sessions de diffusion en direct.

Représentant le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel vietnamien, Dao Trong Kiên a expliqué que cette initiative a été lancée dans le but de créer un parcours de découverte inspirant, où chaque quartier et chaque commune devient une destination vivante mettant en valeur le patrimoine culturel et la gastronomie locale.

À travers une série d’activités immersives, le programme ambitionne de promouvoir la culture et le tourisme, de faire connaître les spécialités culinaires locales et de transformer les territoires participants en lieux de rendez-vous privilégiés pour les habitants comme pour les visiteurs.

Par ailleurs, cette initiative constitue également une occasion de célébrer le patrimoine de Hô Chi Minh-Ville, de réaffirmer sa valeur historique et de mettre en lumière l’identité unique de chacun de ses territoires.

Minh Thu/CVN