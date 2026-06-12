Le Géoparc de Dak Nông se prépare au renouvellement de son label UNESCO

Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme de Lâm Dông a effectué une mission de terrain avec la participation d’experts du Réseau vietnamien des géoparcs mondiaux UNESCO afin d’évaluer l’état des itinéraires et des sites du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông.

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Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’UNESCO en vue de l’évaluation du renouvellement du label, prévue en 2027.

Photo : VNA/CVN

Du 8 au 11 juin, la délégation a inspecté trois itinéraires touristiques regroupant près de 50 sites patrimoniaux et touristiques. Les experts se sont notamment rendus à la maison d’exposition Âm Thanh (Sons), au lac Ta Dung, aux volcans de Nam Kar, à la Vallée du Soleil levant, aux grottes volcaniques de Krong Nô, aux cascades de Dray Sap et Gia Long, ainsi qu’à plusieurs sites historiques de la piste Truong Son, sites de tourisme communautaire et villages artisanaux.

La délégation a évalué les infrastructures et les paysages, tout en échangeant avec les autorités locales, les entreprises et les habitants concernés afin d’identifier les difficultés rencontrées en matière de gestion et de conservation. Cette mission a également permis d’examiner le respect des critères de l’UNESCO et la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente évaluation.

Selon les experts, l’UNESCO accorde une importance croissante à l’implication des communautés locales dans la préservation du patrimoine, notamment à travers le tourisme communautaire, la sauvegarde des métiers traditionnels et la création d’emplois durables.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de la mission, plusieurs points à améliorer ont été relevés. La protection et la gestion de certains sites doivent être renforcées, tandis que la signalétique et les panneaux d’interprétation restent insuffisants ou manquent d’harmonisation. Les liaisons entre les différents sites et la diversification des produits touristiques offrent également une marge d’amélioration.

Ces constats serviront de base à la province pour planifier les investissements et la modernisation des sites durant la période 2026-2027.

La directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Lê Thi Truc Linh, a indiqué que les recommandations des experts avaient été prises en compte et qu’elles serviraient à définir les priorités d’investissement dans les temps à venir.

Le Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông couvre près de 4.760 km² et s’étend sur 22 communes et quartiers de l’ouest de la province de Lâm Dông. Il abrite un réseau d’une cinquantaine de grottes volcaniques basaltiques, considéré comme l’un des plus longs et remarquables d’Asie du Sud-Est, ainsi qu’un riche patrimoine culturel porté par les communautés autochtones.

VNA/CVN