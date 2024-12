France

La composition du gouvernement Bayrou annoncée

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La liste complète des 14 ministres et 21 ministres délégués du gouvernement Bayrou a été publiée par l'Élysée le même soir.

Selon cette nomination, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne est de retour dans le gouvernement. Elle est nommée ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est nommé ministre des Outre-mer.

Le nouveau gouvernement compte aussi plusieurs arrivées. Le directeur général de la Caisse des Dépôts, Eric Lombard a remplacé Antoine Armand à Bercy. Laurent Marcangeli, le patron des députés Horizons a hérité de la Fonction publique.

Certains ministres sont reconduits, par exemple, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Restent également le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, celui de l'Armée Sébastien Lecornu et celui de la Culture Rachida Dati.

Selon l'analyse de Franceinfo, le nouveau gouvernement, est dirigé par le centriste François Bayrou, soutien de longue date d'Emmanuel Macron, allié des personnalités macronistes, centristes et de droite. François Bayrou n'est pas parvenu à débaucher des personnalités de gauche, mais il a recruté deux anciens socialistes, Manuel Valls et François Rebsamen (ministre en charge des Collectivités locales, de l'aménagement des territoires). À droite, il n'a finalement pas non plus recruté Xavier Bertrand, à cause de la pression du Rassemblement national.

M. Bayrou a jugé sur X que son gouvernement est "un collectif d'expérience pour réconcilier et renouer la confiance avec tous les Français." Mais le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a qualifié le gouvernement de Bayrou de "provocation." La cheffe de file des députés de La France insoumise Mathilde Panot a estimé que "ce gouvernement n'a qu'un seul avenir : la censure."

Le premier Conseil des ministres du gouvernement Bayrou se tiendra le 3 janvier, a annoncé l'Élysée.

Le président français Emmanuel Macron a nommé le 13 décembre François Bayrou au poste de Premier ministre après la chute du gouvernement dirigé par Michel Barnier.

Xinhua/VNA/CVN