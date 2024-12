Le PM slovaque rencontre Poutine pour discuter du transit du gaz russe

>> L'Ukraine va interrompre le transit du gaz russe le 1er janvier 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon M. Fico, cette rencontre a été décidée en réaction au président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a déclaré jeudi 19 décembre, lors d'un sommet de l'Union européenne à Bruxelles, qu'il était opposé à tout transit de gaz vers la Slovaquie via l'Ukraine.

M. Poutine a confirmé que la Russie était prête à continuer à fournir du gaz à l'Occident et à la Slovaquie, a confirmé le chef du gouvernement slovaque, ajoutant que cela était pratiquement impossible après le 1er janvier 2025, date d'expiration du contrat actuel, compte tenu de l'attitude de M. Zelensky.

Les hauts responsables de l'UE ont été informés vendredi 20 décembre de ce voyage et de son objectif, a précisé M. Fico.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal a confirmé que son pays interromprait le transit du gaz russe par son territoire à partir du 1er janvier 2025.

La reprise du transit du gaz ne sera possible qu'à la demande de la Commission européenne et qu'à condition que l'Ukraine transporte du gaz non russe, a rapporté vendredi 20 décembre l'agence de presse Interfax-Ukraine, citant M. Chmyhal.

L'Ukraine était auparavant une voie de transit essentielle pour les livraisons de gaz russe à l'Europe.

Xinhua/VNA/CVN