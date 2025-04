L'ex-président péruvien Ollanta Humala condamné à 15 ans de prison

Ollanta Humala, 62 ans, est le deuxième ancien président péruvien condamné sur un total de quatre impliqués dans cette vaste affaire, qui a conduit sous les verrous des dizaines de dirigeants politiques et chefs d'entreprise d'Amérique latine.

"Une peine de 15 ans de réclusion effective est prononcée à l'encontre de M. Ollanta Humala", a énoncé la juge chargée de l'affaire, Nayko Coronado.

M. Humala, qui comparaissait libre, a été arrêté à l'audience. Il est sorti du tribunal encadré par des policiers mais pas menotté, et a été écroué dans une petite prison située dans une base de la police dans l'est de Lima, où sont déjà enfermés les ex-présidents Alejandro Toledo et Pedro Castillo.

Cette condamnation intervient plus de trois ans après le début du procès contre l'ex-président de gauche qui a gouverné le Pérou de 2011 à 2016. La défense a immédiatement indiqué qu'elle allait interjeter appel de la décision.

Odebrecht a distribué pendant plus d'une décennie un total de 788 millions de dollars dans une dizaine de pays latino-américains pour remporter des contrats de marchés publics, selon le ministère américain de la Justice.

L'entreprise a reconnu avoir versé 29 millions de dollars de pots-de-vin au Pérou entre 2005 et 2014. L'épouse de M. Humala, Nadine Heredia a également été condamnée à 15 ans de prison pour cette affaire mais était absente à l'audience. La juge a ordonné son arrestation.

Fuite à l'ambassade du Brésil

Plus tard, le ministère des Affaires étrangères du Pérou a annoncé, dans un communiqué, qu'elle s'était rendue à l'ambassade du Brésil avec son fils mineur pour y demander l'asile. Après des pourparlers avec le gouvernement brésilien, un sauf-conduit leur a été accordé pour qu'ils puissent quitter le pays, a ajouté le ministère au bout de quelques heures.

Le couple avait été placé en détention provisoire pendant neuf mois, jusqu'en avril 2018, dans le cadre de cette affaire.

Tous deux ont été reconnus coupables d'avoir reçu un financement illégal de trois millions de dollars de la part d'Odebrecht lors de la campagne électorale qui avait conduit M. Humala au pouvoir en 2011.

"Objectivité et impartialité"

Nadine Heredia a été mise en cause par l'ancien dirigeant d'Odebrecht au Pérou, le brésilien Jorge Barata, qui a confié aux enquêteurs péruviens lui avoir remis personnellement l'argent.

Le couple Humala a également été reconnu coupable d'avoir détourné, au cours de la campagne de 2006, environ 200.000 dollars envoyés par le président vénézuélien de l'époque, Hugo Chavez, par l'intermédiaire d'une société de ce pays.

Le parquet avait requis 20 ans de prison contre Ollanta Humala et 26 ans contre son épouse, également accusée d'avoir dissimulé des fonds pour des "achats de biens immobiliers avec l'argent d'Odebrecht".

Le couple a nié au cours du procès avoir reçu de l'argent de M. Chavez ou d'une quelconque entreprise brésilienne.

Le procureur chargé de l'affaire, German Juarez, s'est déclaré auprès de la presse satisfait de la sentence, estimant qu'elle avait "été prise dans le respect de la légalité, avec objectivité et impartialité".

Ollanta Humala est le deuxième des quatre présidents péruviens impliqués dans le scandale Odebrecht.

Alan Garcia (2006-2011) s'est suicidé en 2019 avant d'être arrêté, et Alejandro Toledo (2001-2006) a été condamné en 2024 à plus de 20 ans de prison pour avoir reçu des millions de dollars de pots-de-vin en échange de marchés publics. Le procès de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) n'a pas encore eu lieu.

